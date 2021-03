Vluchtende inbreker bestelt taxi waar twee agenten in blijken te zitten

Een vluchtende inbreker is zaterdagnacht op een bijzondere manier gepakt door politieagenten. Na een nachtelijke inbraak met twee andere verdachten, dacht de boef de politie te slim af te zijn door te vluchten met een taxi. Twee agenten bleken net een stukje slimmer.



Rond 01:00 uur middernacht kreeg de meldkamer een melding van een inbraak bij een bedrijf in Nieuwersluis, aan de Loosdrechtse Plassen. Kort na de melding zagen politieagenten de mogelijke verdachten rijden, een drietal.



De agenten wilden het voertuig controleren, maar de drie verdachten gingen er als een haas vandoor. Eén van hen werd al snel gepakt, maar twee anderen renden weilanden in en probeerden zo de politie te ontvluchten.



Een van de mogelijke inbrekers probeerde via een brede sloot weg te komen. Met verschillende politieteams werd de omgeving ruim afgezet, in afwachting van de politiehonden en helikopters die onderweg waren.



Dat wachten werd al snel beloond toen de helikopter een warmtebron constateerde op de warmtecamera. Agenten snelden naar de locatie toe en zagen daar de verdachte in de bosjes liggen. Die kon worden aangehouden door de hondengeleider.



Twee gepakt, nog één spoorloos. De derde verdachte bleek weg te willen komen met een taxi. De politieagenten hoorden dat een persoon, die voldeed aan het signalement van de weggerende verdachte, een taxi zou hebben besteld.



Twee scherpe dienders hebben de bewuste taxi onderschept en zijn meegereden naar de mogelijke verdachte. Bij aankomst wilde de kletsnatte inbreker achterin de taxi stappen om snel weg te kunnen vluchten.



Verrassing!

Dat was iets te voorbarig. Bij het openen van het portier kreeg de verdachte een hartverzakking. Daar zaten namelijk twee agenten die de verdachte snel in de boeien sloegen.



Zo zijn uiteindelijk alle drie de verdachten ingesloten en opgepakt. De recherche gaat verder met het onderzoek om te achterhalen wat de verdachten op hun kerfstok hebben.

Reacties

24-03-2021 13:11:54 Emmo









En dat herstelt weer een beetje het vertrouwen in de hermandad.

24-03-2021 13:23:22 Mamsie









Zozo, die ging dus behoorlijk nat!

24-03-2021 14:18:47 Grouse









Zo slim had ik de koddebeiers niet verwacht. Prima gedaan.

