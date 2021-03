Waarom deze Volvo V70 €17 miljoen kost

Een Volvo V70 van de eerste generatie kent zeker liefhebbers met zijn baksteendesign en vijfcilindermotoren. Dat betekent echter niet dat er stevige bedragen voor neer worden geteld. Laat staan miljoenen. Toch wordt er nu een Volvo V70 aangeboden die $20 miljoen moet kosten.Zelfs al zou dit een unieke one-off V70 zijn met Sean Connery, Maradona en koningin Elizabeth als vorige eigenaren dan zou dit bedrag nog niet te rechtvaardigen zijn. Waarom dan in hemelsnaam deze belachelijk hoge vraagprijs? Dat heeft niet zozeer te maken met de auto zelf, maar wel met een specifiek onderdeel dat op de auto zit: de kentekenplaat. Dat verklaart wellicht ook waar niet de moeite is genomen om de Volvo even een wasbeurt te geven en de banden op te pompen.De kentekenplaat in kwestie is een zogenaamde ‘vanity plate’, oftewel een gepersonaliseerd kenteken. Hoewel je op hier in principe alles mag zetten, wordt iedere combinatie van letters en cijfers uiteraard maar één keer uitgegeven. Ieder kenteken is dus uniek, maar de prijzen van gewilde exemplaren kunnen hoog oplopen. Heel hoog. Kentekens als ‘F1’ en ‘1’ zijn vele miljoenen waard.De verkoper van deze Volvo denkt ook dat zijn kenteken miljoenen waard is. En daar zou hij nog wel eens gelijk in kunnen hebben ook. Dit namelijk een officieel ‘NEW YORK’-kenteken. In souvenirships zijn er talloze te vinden, maar dit is de enige echte.Om dit kenteken te bemachtigen moest je er uiteraard vroeg bij zijn. Dat was de vader van de huidige eigenaar dan ook. Hij bestelde de kentekenplaat al in de jaren ’70, toen het voor het eerst mogelijk was om zo’n gepersonaliseerd kenteken aan te vragen. Hij deed dit op aandringen van zijn zoon, die duidelijk een vooruitziende blik had. Deze zelfde zoon wil hier nu maximaal van profiteren met een vraagprijs van omgerekend €17 miljoen.Het grappige is dat een andere nummerplaat die voor $20 miljoen werd aangeboden (F1) óók eerst op een Volvo zat die maar een fractie van dat bedrag kostte. Het kenteken zat op een S80, voordat Afzal Kahn hem kocht en op zijn SLR McLaren monteerde. Het F1-kenteken is overigens nog veel ouder dan het New York-kenteken. Dat dateert namelijk al uit 1904, toen de Formule 1 nog niet eens bestond.Als het New York-kenteken daadwerkelijk voor €17 miljoen verkocht zou worden is het meteen de duurste kentekenplaat ooit. Iets zegt ons dat de vraagprijs toch iets te optimistisch is. Mocht je overigens nog eens een Volvo tegenkomen met een bijzonder kenteken: twijfel niet, maar koop ‘m meteen.