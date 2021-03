Vrouw maakt boobytrap met glasscherven voor ex-man, agent valt erin

'HEEL VEEL GELUK'. Zo begint een Facebookpost van de politie Zaanstreek. Een agent viel in een boobytrap van een vrouw, en raakte daarbij niet ernstig gewond.



De agent stapte in een verborgen gat in een huis, vol rechtopstaande glasscherven. De boobytrap was in een kruipruimte achter de voordeur aangelegd door de bewoonster en bedoeld voor haar ex-man.



Agenten kwamen ter plaatse na een melding van mogelijk huiselijk geweld. Een van hen stapte de woning binnen en viel met deurmat en al het gat in, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.



De agent is er met de schrik vanaf gekomen, schrijft de politie. "Wonder boven wonder is hij niet gewond geraakt en kwam hij met zijn voet tussen de glasscherven terecht."



De vrouw is verhoord en wordt verdacht van zware mishandeling. Volgens de politie bleek verder geen sprake van huiselijk geweld.

Reacties

22-03-2021 22:17:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.801

OTindex: 83.767

Quote:

Volgens de politie bleek verder geen sprake van huiselijk geweld.



Het is maar wat je géén geweld noemt, een poging tot zware mishandeling van haar ex.

Wat een raar mens is dat! 😕 Het is maar wat je géén geweld noemt, een poging tot zware mishandeling van haar ex.Wat een raar mens is dat! 😕

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: