Groep Algerijnse reizigers al drie weken vast op vliegveld Parijs

Een groep van ruim twintig Algerijnse reizigers zit al drie weken vast op het Parijse vliegveld Charles de Gaulle. De Algerijnen, onder wie twee jonge meisjes en een 75-jarige vrouw, waren vanuit Groot-Brittannië onderweg naar Algerije, toen dat land de grenzen sloot. Sindsdien brengen ze hun dagen door in de transitzone van een vertrekhal.



Dat meldt de BBC. De groep vertrok op 26 februari vanuit Londen naar de Parijse luchthaven, waar luchtvaartmaatschappij Air Algeria ze liet weten dat de vlucht naar Algerije was geannuleerd. Het Noord-Afrikaanse land sloot de grenzen vanwege de Britse variant van het coronavirus.



Sindsdien zit de groep 'vast' op het Franse vliegveld. Een aantal van de Algerijnen heeft een Brits paspoort en kan in principe terugkeren naar Groot-Brittannië, maar zij wíllen dat niet. Zij hebben veelal dringende redenen om Algerije te bezoeken, bijvoorbeeld vanwege zieke familieleden, meldt de BBC. Van een andere reiziger was het Britse visum verlopen, waardoor zij onmogelijk terug kon keren naar Groot-Brittannië.



De groep leeft inmiddels al drie weken in de transitzone van een vertrekhal. Ze slapen er op stoelen of op de vloer. Vrijwilligers koken eten voor de groep. De reizigers kunnen douchen in een van de hotels op het vliegveld, maar dat kost twintig euro per keer. "Het is hier ellendig. Hoe lang kun je op de grond slapen voordat je instort?", vraagt een van de reizigers zich hardop af.



De groep heeft op meerdere manieren geprobeerd de Algerijnse autoriteiten te bereiken, maar de grenzen blijven vooralsnog gesloten. De Algerijnse ambassade in Parijs laat weten dat het de groep 'heeft geïnformeerd terug te keren naar hun woonplaats in afwachting van versoepelingen van de reisbeperkingen'.



Luchtvaartmaatschappij Air Algeria heeft aangeboden een retourvlucht naar Groot-Brittannië te vergoeden, maar de reizigers lijken het vliegveld niet te willen verlaten.



De Franse autoriteiten laten weten hun best te doen om voor de reizigers te zorgen, ook al vallen zij niet onder hun verantwoordelijkheid. "Het is een lastige situatie, maar wij hebben geen zeggenschap over wat er met ze gebeurt", meldt een woordvoerder. "Het is nu aan de Algerijnse autoriteiten."

Reacties

22-03-2021 07:14:25 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.119

OTindex: 2.822

Het is hier ellendig. Hoe lang kun je op de grond slapen voordat je instort?"



Euh, niet om te zeuren, maar ik ken mensen die hun hele leven lang op de grond slapen, zo bijzonder is dat niet..



'Luchtvaartmaatschappij Air Algeria heeft aangeboden een retourvlucht naar Groot-Brittannië te vergoeden, maar de reizigers lijken het vliegveld niet te willen verlaten.'



Nou. lekker laten zitten dan, ze doen het zichzelf aan. Het lijkt wel alsof ze iets willen afdwingen wat momenteel gewoonweg onmogelijk is.

22-03-2021 07:22:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.942

OTindex: 77.473

Quote:

terug te keren naar hun woonplaats .. retourvlucht naar Groot-Brittannië Ik heb de indruk dat, iig bij sommige van hen, de woonplaats in Algerije is. Kunnen en mogen ze überhaupt terugkeren naar GB? Ik heb de indruk dat, iig bij sommige van hen, de woonplaats in Algerije is. Kunnen en mogen ze überhaupt terugkeren naar GB?

22-03-2021 07:24:41 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.119

OTindex: 2.822

@allone : Sommige wel omdat hun visum nog geldig is, anderen niet direct omdat hun visum inmiddels verlopen is. Maar ik vermoed dat men in deze noodsituatie met tamelijk gemak een nieuw visum zou kunnen verkrijgen.

22-03-2021 09:44:31 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.873

OTindex: 2.693



Geen medelijden mee. Er is een goede oplossing. Misschien niet de meest gewenste maar altijd beter dan wat ze nu hebben.Geen medelijden mee.

