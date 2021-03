Weg met schoonheidswedstrijden: Monopoly moderniseert Algemeen Fonds-kaarten

Monopoly-eigenaar Hasbro wil het spel moderniseren. Het Amerikaanse speelgoedbedrijf legt in een persbericht uit dat kaarten met daarop bijvoorbeeld geldprijzen voor schoonheidswedstrijden eigenlijk "een tijd geleden" al aangepast hadden moeten worden.



"De wereld is aanzienlijk veranderd sinds Monopoly een begrip is geworden en het is duidelijk dat vandaag de dag gemeenschap belangrijker is dan ooit", zegt topman Eric Nyman, refererend aan de naam van de Algemeen Fonds-kaarten in de Engelse editie van het spel: community chest cards.



Fans van het spel kunnen via een website zelf bepalen wat er op de zestien nieuwe kaarten gedrukt moet worden. Zo zouden spelers straks niet naar de gevangenis hoeven, omdat ze een puppy hebben gered. Of er wordt een boete opgelegd, omdat er bij een buurtfeest geen afval is gescheiden.



De aanpassingen gelden voor alle talen waarin het bordspel is uitgebracht. In de herfst moet de Monopoly-versie met de nieuwe kaarten op de markt komen.

Reacties

22-03-2021 12:13:22 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.884

OTindex: 2.700



Dat gebeurt me niet zo vaak Ik vond het juist zo mooi dat ik af en toe een prijs in een schoonheidswedstrijd wonDat gebeurt me niet zo vaak

22-03-2021 12:14:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.956

OTindex: 6.904

Dan zijn er inmiddels ongetwijfeld al mensen aan het investeren door het nu opkopen van zo veel mogelijk spellen Monopoly Original.

22-03-2021 12:16:21 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.884

OTindex: 2.700



De wereld is gek geworden.



Zo origineel is het trouwens niet meer.

Vroeger kreeg je fl. 200,-- als je lang "AF" kwam. Inmiddels is dat € 20.000,-- als je langs "START" komt.



Laatste edit 22-03-2021 12:17 @venzje : Ja, dat zit er wel in. Maar als mensen straks te veel geld overhebben voor zoiets, dan moeten ze dat zelf maar weten.De wereld is gek geworden.Zo origineel is het trouwens niet meer.Vroeger kreeg je fl. 200,-- als je lang "AF" kwam. Inmiddels is dat € 20.000,-- als je langs "START" komt.

22-03-2021 12:20:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.715

OTindex: 27.186

@Grouse :

Ik vond het juist zo mooi dat ik af en toe een prijs in een schoonheidswedstrijd won

Dat gebeurt me niet zo vaak QuoteIk vond het juist zo mooi dat ik af en toe een prijs in een schoonheidswedstrijd wonDat gebeurt me niet zo vaak Vaker wassen

22-03-2021 12:23:43 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.884

OTindex: 2.700



Helpt dat dan?

Dan gaat mijn natuurlijke beschermingslaag naar de knoppen @Emmo : Wassen?Helpt dat dan?Dan gaat mijn natuurlijke beschermingslaag naar de knoppen

22-03-2021 12:32:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.956

OTindex: 6.904

@Grouse : Inderdaad. De laatste versie die ik had werkte ook nog met ƒ200,- Maar ik heb dan ook nooit de lol van het spel ingezien, dus vervanging was niet nodig.

22-03-2021 13:37:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.794

OTindex: 83.749

Mijn vader heeft in de oorlog zelf een monopoly spel gemaakt.

Prachtig, ik heb het nog steeds.

En bij de Kans en Algemeen Fonds kaartjes had hij ook wat actualiteit gedaan.

Boete wegens het niet naleven der verduisteringsvoorschriften en nog een paar van zulke dingen.

Prachtig!

Ga direct naar de gevangenis! Ga niet langs Af, u ontvangt géén 200 gulden.

Ik heb er als kind heel veel mee gespeeld, samen met mijn zus en later ook met mijn broertje.

22-03-2021 13:58:47 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.722

OTindex: 15.798

S Allemaal van die rare kaarten.



U gaat naar de gevangenis wegens kindermisbruik. Daar komt u nooit meer uit, het spel is voor u afgelopen.



Er zijn compromitterende foto's van u genomen in de homo-sauna. Betaal € 20.000 zwijggeld.



Uw Pausmobiel heeft een lekke band. Sla een beurt over.



Ja, en nog meer van dat soort ongein. Nou, ik vind het niet leuk meer

Ja, wij hebben ook zo'n Monopoly spel in Vaticaanstad. Maar ik vind het niet leukAllemaal van die rare kaarten.U gaat naar de gevangenis wegens kindermisbruik. Daar komt u nooit meer uit, het spel is voor u afgelopen.Er zijn compromitterende foto's van u genomen in de homo-sauna. Betaal € 20.000 zwijggeld.Uw Pausmobiel heeft een lekke band. Sla een beurt over.Ja, en nog meer van dat soort ongein. Nou, ik vind het niet leuk meer

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: