Rechtbank verplicht vrouw tot geslachtsgemeenschap met haar man, stapt naar hoge rechter

Een Franse vrouw werd door een rechtbank in het land verplicht tot coïtus met haar man. De vrouw van 66-jaar oud vertikte het de liefde te bedrijven met haar man waarna de rechter haar verplichtte geslachtsgemeenschap met haar man te hebben.



De rechtbank meende dat de vrouw het leven van haar echtgenoot ondragelijk maakte. Ze ging daarna in hoger beroep.



De raadsheer oordeelde echter dat de vrouw haar ‘huwelijksverplichting’ schond. Het koppel scheidde kort hierna.



Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zal nu oordelen over de zaak. De vrouw wenst de eerdere uitspraak van de Franse rechter te vernietigen, meldt connexionfrance.

Reacties

22-03-2021 10:11:44 MIADIA

S ok, uit welk achterlijk gat hebben ze die rechter getrokken?

22-03-2021 10:17:40 allone

De rechtbank meende dat de vrouw het leven van haar echtgenoot ondragelijk maakte. Ondragelijk? En mag de echtgenoot het leven van zijn vrouw dan wel ondragelijk maken?

Beetje vreemde en eenzijdige logica.



Staan die huwelijksverplichtingen vermeldt in het Franse wetboek?



: Ik neem aan dat het iig geen vrouwelijke rechter was.



Ondragelijk? En mag de echtgenoot het leven van zijn vrouw dan wel ondragelijk maken?

Beetje vreemde en eenzijdige logica.

Staan die huwelijksverplichtingen vermeldt in het Franse wetboek?

: Ik neem aan dat het iig geen vrouwelijke rechter was.

22-03-2021 10:23:58 DrZiggy

S Dit verhaal is wel volledig uit verband gerukt zeg, iets wat de man nu trouwens zelf ook moet doen..



Maar het gaat erom dat de man wilde scheiden van zijn vrouw omdat ze geen seks meer wilde. De rechtbank oordeelde dat de man het recht had de relatie daarom te verbreken en merkte de vrouw aan als enige die fout zat bij de scheiding.



Alsnog van den zotte, maar wel iets heel anders dan "De rechtbank verplicht de vrouw tot seks".





22-03-2021 10:39:40 KhunAxe

In Frankrijk ligt het veel gecompliceerder omdat men daar veel meer gespecialiseerde rechtbanken heeft. Maar ik maak mij sterk dat ook in Frankrijk een hoger beroep door meerdere rechters, (raadsheren), wordt afgehandeld.



De uitspraak in eerste aanleg was inderdaad gedaan door 1 rechter, 'Het verplichten tot seks', echter, in principe werd de uitspraak van de rechtbank niet door het hof van hoger beroep geannuleerd, integendeel, in hoger beroep werd gezegd dat de vrouw de schuldige is omdat ze zich onttrok aan haar huwelijkse 'verplichtingen'..



Dus, Miadia en Allone, goede kans dat er wel degelijk een vrouwelijke raadsheer in het spel was @MIADIA : Het was niet 1 maar meerdere rechters, we hebben het hier immers over een uitspraak in hoger beroep? Dat soort uitspraken worden nooit door 1 rechter, (raadsheer) genomen maar door 3 raadsheren. Althans, zo gaat het in Nederland.In Frankrijk ligt het veel gecompliceerder omdat men daar veel meer gespecialiseerde rechtbanken heeft. Maar ik maak mij sterk dat ook in Frankrijk een hoger beroep door meerdere rechters, (raadsheren), wordt afgehandeld.De uitspraak in eerste aanleg was inderdaad gedaan door 1 rechter, 'Het verplichten tot seks', echter, in principe werd de uitspraak van de rechtbank niet door het hof van hoger beroep geannuleerd, integendeel, in hoger beroep werd gezegd dat de vrouw de schuldige is omdat ze zich onttrok aan haar huwelijkse 'verplichtingen'..Dus, Miadia en Allone, goede kans dat er wel degelijk een vrouwelijke raadsheer in het spel was

22-03-2021 10:41:48 Grouse

Maar ik ben het met je eens dat het ook zot is om dan maar één schuldige aan te wijzen als er geen seks meer in het spel is.

DE vrouw zal best een reden gehad hebben om het niet meer te willen.



: Ik blijf het een raar verhaal vinden. Ik kan me niet voorstellen dat er rechters zijn die mensen verplichten tot seks. Ik weet niet hoe de Franse wetgeving in elkaar zit met betrekking tot huwelijkse verplichtingen maar dat lijkt me hooguit een reden om te scheiden. Nooit het bevel om plat te gaan. Maar net wat ik hierboven zei: waar twee kijven, hebben twee schuld.



: Dat is een wel ander verhaal

Maar ik ben het met je eens dat het ook zot is om dan maar één schuldige aan te wijzen als er geen seks meer in het spel is.

DE vrouw zal best een reden gehad hebben om het niet meer te willen.

: Ik blijf het een raar verhaal vinden. Ik kan me niet voorstellen dat er rechters zijn die mensen verplichten tot seks. Ik weet niet hoe de Franse wetgeving in elkaar zit met betrekking tot huwelijkse verplichtingen maar dat lijkt me hooguit een reden om te scheiden. Nooit het bevel om plat te gaan. Maar net wat ik hierboven zei: waar twee kijven, hebben twee schuld.

22-03-2021 10:50:22 KhunAxe

@Grouse : Het is bezien in het licht van onze Nederlandse nuchterheid inderdaad een raar verhaal, maar daar zal het mogelijk zijn, vergeet niet dat in Frankrijk nog steeds een 'crime passionnel' vaak ongestraft blijft. Rare mensen, die Fransozen

22-03-2021 10:53:12 DrZiggy

Maar uiteindelijk kan ik me er wel in vinden dat als de man seks belangrijk vindt en de vrouw wilt het absoluut niet, dat dat een reden tot breuk kan zijn.



Als de vrouw vindt dat hij geen seks met haar mag hebben én niet met een ander, dan ligt het toch aan haar. Dan zegt ze zelf dat seks onderdeel van het huwelijk moet zijn, maar vervolgens niet daaraan toegeven. Je kan het niet beide hebben.



Maar dan is wel voorop gesteld dat de man ook zijn best wilt doen om het voor haar leuk te maken. Als hij een stinkende dikkerd is en het gewoon eist, dan snap ik het wel. Maar als hij van alles probeert en ze wilt gewoon niet, dan kan het wel een reden zijn. @Grouse : Als je naar de bron doorklikt en dan daar nog eens doorklikt naar de bron, krijg je het goede verhaal.Maar uiteindelijk kan ik me er wel in vinden dat als de man seks belangrijk vindt en de vrouw wilt het absoluut niet, dat dat een reden tot breuk kan zijn.Als de vrouw vindt dat hij geen seks met haar mag hebben én niet met een ander, dan ligt het toch aan haar. Dan zegt ze zelf dat seks onderdeel van het huwelijk moet zijn, maar vervolgens niet daaraan toegeven. Je kan het niet beide hebben.Maar dan is wel voorop gesteld dat de man ook zijn best wilt doen om het voor haar leuk te maken. Als hij een stinkende dikkerd is en het gewoon eist, dan snap ik het wel. Maar als hij van alles probeert en ze wilt gewoon niet, dan kan het wel een reden zijn.

