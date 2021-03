Man loopt na verlies van zijn baan 1200 km om zijn huis te bereiken, komt na 7 maanden aan

Een man uit Jharkhand, India, moest 7 maanden lang lopen om zijn huis te bereiken, nadat hij werd ontslagen toen de COVID-19 lockdown werd afgekondigd in het land.



De man verloor zijn baan, waar hij nauwelijks twee weken had gewerkt. Zonder geld om een busticket te kopen, was hij genoodzaakt om terug te lopen naar huis.



Gulf News meldt dat de 54-jarige man ruim 1200 kilometer moest afleggen van New Dehli naar zijn woonplaats. En dat deed hij in 7 maanden.



Onderweg kreeg hij hulp van enkele NGO’s, omdat hij geen geld had om voeding te kopen.

Volgens mij was hij niet de enige, de beelden die ze een tijd geleden lieten zien, leken wel op een soort volksverhuizing.

