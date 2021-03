50.000 aardbevingen in drie weken tijd: IJslanders doen geen oog dicht

IJslanders worden al weken uit hun slaap gehouden door aardschokken. Het land werd de afgelopen drie weken getroffen door zo'n 50.000 aardbevingen. Die worden gezien als een teken dat er mogelijk een grote vulkaanuitbarsting komt.



"Meerdere mensen zijn wakker geschrokken van aardbevingen. Die hadden in meerdere gevallen een kracht van boven de 5 op de schaal van Richter", zegt een expert van de IJslandse meteorologische dienst. "Ik kan me niet indenken dat iemand zich een vergelijkbare situatie kan herinneren."



Inwoners van de plaats Grindavik zijn de wanhoop nabij door de constant trillende grond. "Het is alsof je over een wankele hangbrug loopt", zuchtte een inwoner deze week tegenover persbureau Reuters. Sommige mensen hebben tijdelijk hun intrek genomen bij familieleden of hotelkamers geboekt in de hoofdstad Reykjavik om weer rustig te kunnen slapen.



Overigens komen aardbevingen veel vaker voor op IJsland. In oktober werd een interview van premier Katrin Jakobsdottir met de Washington Post verstoord door een kleine beving. Jakobsdottir wist zich snel te herpakken.

De autoriteiten waarschuwen al weken voor een vulkaanuitbarsting. Experts denken dat die gepaard kan gaan met lavafonteinen van tientallen meters hoog. Er wordt nog niet gevreesd voor een grote verstoring van het internationale vliegverkeer, zoals gebeurde bij erupties in 2010.

Reacties

21-03-2021 08:09:14 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.927

OTindex: 77.462

Tja, als je op een vulkaan woont, kun je zoiets verwachten.

Totdat er een uitbarsting komt.. en misschien is het dan weer ff rustig?!

21-03-2021 09:31:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.783

OTindex: 83.730

Inmiddels is het lavaspuiten begonnen.

Dat levert mooie plaatjes op.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: