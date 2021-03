Koe wandelt door nachtelijk Utrecht, veearts vangt haar met lasso

UTRECHT - Agenten zijn vannacht druk geweest met een ontsnapte koe in het Utrechtse Voordorp. Het dier liep rustig door de woonwijk en liet zich niet zo makkelijk vangen tijdens haar nachtelijke wandeling.



Meerdere politiewagens sloten een straat af, maar daar trok de koe zich niets van aan. Een veearts die ter plaatse kwam besloot om van een touw een lasso te maken. Hiermee wist hij de koe te vangen.



Inmiddels staat het rund weer op stal bij te komen van haar avontuur, laat de wijkagent via Facebook weten. Het is niet duidelijk waar ze vandaan kwam en hoe ze in de stad is beland.

Reacties

20-03-2021 18:17:13 Buick

Erelid

WMRindex: 995

OTindex: 219

Wnplts: amsterdam

Wat een helden. Volgens mij is het een pink en die zijn niet eng. Niet zoals een stier.

Een pink is meer een puberkoe.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: