We gaan steeds langzamer rijden

Nederland is gewend geraakt aan maximaal 100 km/uur op de snelweg. Eén jaar na invoering op 16 maart 2020 blijkt uit meetgegevens dat we afgelopen jaar zelfs langzamer zijn gaan rijden.



Verkeersapp Flitsmeister analyseerde de snelheden, een jaar na het invoeren van de maximumsnelheid van 100km/uur. Op de A2 Vianen-Den Bosch daalde de gemiddelde snelheid van 106 kilometer per uur in maart/april 2020 naar 104 nu. Ook op vier andere meettrajecten daalden bijna alle gemiddelde snelheden, schrijft het AD. . Op de A27 Utrecht-knooppunt Eemnes ging het van 107 naar 105; op de A28 Groningen-Assen bleef het 105; op de A12 De Meern-Den Haag daalde de snelheid van 104 naar 103 en op de A4 Leimuiden-Schiphol ging de snelheid van 99 naar 93 kilometer per uur.,,Maximaal 100 kilometer per uur went”, concludeert directeur Jorn de Vries van Flitsmeister. De aanname dat er na verloop van tijd weer harder zou worden gereden is niet uitgekomen. ,,Nederlanders zijn op de snelweg een gehoorzaam volk.”

