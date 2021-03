Gamer verklaart zijn liefde tijdens livestream, maar haar reactie had hij NIET verwacht

Online spelletjes met elkaar spelen smeedt eveneens een band, ook al heb je die mensen misschien nog niet in het echt gezien. Deze gamer wist echter niet wat hij hoorde toen hij zei dat hij verliefd was op een gamester…



TikTokker Pavi houdt van online gamen en deed dat de afgelopen twee maanden vooral met ene Lexi. Hij vond dat zo leuk dat hij gevoelens kreeg voor haar, dus biechtte hij onlangs tijdens een livestream op dat hij verliefd is op haar.



Lexi schrok eerst van zijn bekentenis, maar maakte dan iets voor eens en altijd duidelijk. “Pavi, ik moet je ook iets vertellen. De afgelopen maanden was ik de hele tijd, euh, je broer”, klinkt het met een vrouwenstem die overgaat naar een mannenstem. Lexi deed zich de hele tijd dus voor als vrouw, maar helaas voor Pavi was dat niet het geval.

Ik weet dat er altijd een geintje gemaakt wordt bij MMO's en dergelijke dat een groot gedeelte van de vrouwelijke Player Characters die je rond ziet lopen G.I.R.L.'s zijn. (Guy In Real Life.)

Maar dan is het nog wel best sneu voor die jongen.



@KhunAxe : Als je er met 17 zo uitziet, verbaast het me niks dat je nog maagd bent.

