Scheldende en tierende vriendin kost automonteur zijn baan

Een scheldende vriendin heeft een Limburgse automonteur zijn baan gekost. De vrouw zou zijn werkgever onder meer hebben uitgemaakt voor 'dikke vette kabouter' en 'kutwerkgever'. Ook achtervolgde zij de garagehouder al toeterend met de auto.



Omdat de monteur van de kantonrechter in Maastricht niet op staande voet ontslagen had mogen worden, kost het ontslag de werkgever ruim 20.000 euro.



De monteur werkte bijna tien jaar bij de garage, maar de afgelopen jaren verslechterden de verhoudingen met zijn werkgever. In oktober stuurde de garagehouder hem een schriftelijke waarschuwing, onder meer over zijn negatieve werkhouding, te laat komen en de kwaliteit van zijn werk.



Daarin stond ook dat hij zou kunnen worden ontslagen als hij zich niet ging houden aan de regels rond bedrijfsoveralls.



Op 30 oktober bezocht zijn vriendin de monteur op het werk om hem zoals elke vrijdag een broodje te brengen. Op deze vrijdag ontzegde de werkgever haar bij de hoofdingang van het bedrijf echter de toegang.



Maar de vrouw liet zich niet tegenhouden, en wist uiteindelijk via een nooduitgang toch de werkplaats van de garage binnen te komen. Daarop volgde een confrontatie met de werkgever die uitliep op een scheldkanonnade.



Daarin maakte de vriendin de werkgever onder meer uit voor 'klootzak', 'kutwerkgever' en 'schweinehund', iets wat zij tijdens de rechtszaak erkende. Volgens de garagehouder had zij hem eveneens een 'kleine vieze dikke vette kabouter' genoemd en een 'kleine zielige man'.



Daarmee waren de gemoederen van de vriendin van de monteur nog niet bedaard. Toen de werkgever niet veel later naar een klant reed werd hij achtervolgd door de vrouw, die daarbij aan zijn bumper kleefde, toeterde en haar middelvinger omhoog stak.

Reacties

18-03-2021 18:30:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.650

OTindex: 27.179

Van je vriend(in) moet je het maar hebben.

18-03-2021 18:33:40 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.495

OTindex: 20.128

Lekkere vriendin, maar kennelijk liet de man zich nogal door haar leiden - de waarschuwing die hij al aan zijn broek had, had met zijn eigen gedrag te maken, niet met z'n vriendin.

18-03-2021 18:40:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.763

OTindex: 83.691

En zijn ze nu nog vrienden?

