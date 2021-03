Vrouw betaalt 7.000 dollar om voorhoofd te verkleinen

Een Amerikaanse vrouw heeft plastische chirurgie ondergaan om haar voorhoofd wat kleiner te maken. De vrouw kampte met onzekerheden en betaalde voor de operatie 7.000 dollar (ongeveer 6.000 euro). Op TikTok deelt ze haar ervaringen.



De 26-jarige Camilla Coleman Brooks bedekte haar voorhoofd jarenlang met haar haar. Haar voorhoofd was 8,5 centimeter groot, wat 2 centimeter groter is dan het gemiddelde vrouwelijke voorhoofd. Dankzij de operatie is Camilla haar voorhoofd nu 3 centimeter ‘gekrompen’. Daarvoor verplaatste de chirurg haar haarlijn.



“Ik ben er nooit mee gepest geweest”, zegt Camilla, “maar het was gewoon iets wat ik niet leuk vond. Dit wou ik gewoon voor mezelf doen. Ik vond mezelf niet lelijk, maar wou dat alles wat meer in verhouding was.”

Reacties

18-03-2021 08:43:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.761

OTindex: 83.688

Quote:

Vrouw betaalt 7.000 dollar om voorhoofd te verkleinen



Helaas moest er daarvoor ook een gedeelte van haar hersenen verwijderd worden.

Een groot probleem was dat niet want die werden toch niet gebruikt. Helaas moest er daarvoor ook een gedeelte van haar hersenen verwijderd worden.Een groot probleem was dat niet want die werden toch niet gebruikt.

18-03-2021 08:46:33 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.062

OTindex: 2.792





: Die meid is een model, die willen nu eenmaal alles perfect hebben. Vreemde kop weer, haar haarlijn werd 3 centimeter omlaag gebracht, da's alles. @Mamsie : Die meid is een model, die willen nu eenmaal alles perfect hebben.

18-03-2021 09:02:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.929

OTindex: 6.883

Een gewone haartranspantatie dus. Wordt dagelijks duizenden keren uitgevoerd. Het enige waarmaarrare hieraan is, dat het kennelijk nieuwswaardig werd geacht.

18-03-2021 09:07:32 vaughn

Senior lid

WMRindex: 149

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Nu met foto

18-03-2021 11:16:44 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.742

OTindex: 190

S



Maar goed, of ik dat litteken nu mooier vind? @venzje : Volgens mij hebben ze gewoon een stuk huid er tussenuit gehaald? Lijkt me geen normale haartransplantatie.Maar goed, of ik dat litteken nu mooier vind?

18-03-2021 11:47:16 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.062

OTindex: 2.792





De dochter van mijn vriendin heeft een paar weken geleden een naar ongeluk gehad met de scooter, ze moest in haar gezicht gehecht worden. De hechtingen zijn inmiddels verwijderd en je ziet nog maar amper waar ze gehecht was. Tegenwoordig gebruikt men hechtdraad zo dun als een mensenhaar. @DrZiggy : Dat litteken zal op redelijk korte termijn vervagen, ik denk niet dat ze er als de bruid van Frankenstein uit zal blijven zienDe dochter van mijn vriendin heeft een paar weken geleden een naar ongeluk gehad met de scooter, ze moest in haar gezicht gehecht worden. De hechtingen zijn inmiddels verwijderd en je ziet nog maar amper waar ze gehecht was. Tegenwoordig gebruikt men hechtdraad zo dun als een mensenhaar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: