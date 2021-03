Wandelaar vindt bebloede kleding met onthoofde duiven in speeltuin

ALKMAAR - Een wandelaar heeft zaterdagmiddag een wel heel lugubere vondst gedaan. In een speeltuintje in park Rekerhout trof hij een bebloed t-shirt, onderbroek en een sok aan. In de kledingstukken zaten twee onthoofde duiven gewikkeld.



Wijkagent Bas Wijnen kwam vanmiddag aan het einde van zijn dienst op de melding af en noemt de vondst bizar. "Why?", vraagt de agent zich op Twitter af.



De wandelaar heeft de kleding snel in de prullenbak gegooid zodat kinderen het niet zouden vinden.



In november vorig jaar werd even verderop in park Oosterhout een soortgelijke vondst gedaan. Toen lagen een duif en twee kippen langs een pad in het park. De duif was onthoofd en de kop lag erbij.



De dode dieren lagen netjes naast elkaar. "Alsof het de bedoeling is dat ze gezien worden", schreef Alkmaar Centraal destijds.



Of beide vondsten iets met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.

Reacties

17-03-2021 12:10:12 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786

Seriemoordenaar in wording?

17-03-2021 12:23:24 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.912

OTindex: 6.876

Of een shockrocker in training?

17-03-2021 12:46:27 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786

@venzje : Je bedoelt zoals die idioot Ozzy die op het podium een levende vleermuis de kop afbeet?

17-03-2021 13:58:07 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.842

OTindex: 2.687

@KhunAxe :

Seriemoordenaar in wording? QuoteSeriemoordenaar in wording?

Kennelijk wel iemand die er plezier in heeft te doden.

De stap verder zou wel tot de mogelijkheden horen.

Ten zij het iemand is die de schurft aan vliegende ratten heeft. Kennelijk wel iemand die er plezier in heeft te doden.De stap verder zou wel tot de mogelijkheden horen.Ten zij het iemand is die de schurft aan vliegende ratten heeft.

17-03-2021 14:07:34 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786





Het is overigens een bekend gegeven dat veel moordenaars/sadisten hun carrière begonnen zijn met het martelen en doden van dieren..



P.S. Vliegende ratten? Mag ik aannemen dat jij een pleurishekel aan duiven hebt? @Grouse : Als je echt een hekel aan duiven hebt dan draai je 'm de nek om als je 'm te pakken hebt, maar dan gooi je 'm weg, je wikkelt 'm niet in een kledingstukHet is overigens een bekend gegeven dat veel moordenaars/sadisten hun carrière begonnen zijn met het martelen en doden van dieren..P.S. Vliegende ratten? Mag ik aannemen dat jij een pleurishekel aan duiven hebt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: