20 kilo zware tumor blijkt oorzaak opgeblazen gevoel patiënt

Een tumor van 20 kilo bleek de oorzaak te zijn van een opgeblazen gevoel waar een patiënt jaren aan leed.



De 52-jarige man uit Turkije had jarenlang last van een opgeblazen gevoel en gasvorming.



Uiteindelijk besloot de man naar het ziekenhuis te gaan voor een check-up. Daar bleek dat hij reusachtige tumor te hebben in zijn buik, schrijft Lad Bible.



Gelukkig was het geen kwaadaardige tumor en kon die tijdens een operatie succesvol worden verwijderd.

Reacties

17-03-2021 10:10:16 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.487

OTindex: 20.127

Niet zo zeer opgeblazen, maar volgepompt, dus. Gelukkig dat dat kreng verwijderd kon worden. Moet een hele opluchting zijn.

17-03-2021 10:18:11 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.912

OTindex: 6.876

Wel een snelle manier van afvallen.

17-03-2021 10:49:51 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786

Dat moet welhaast een zeer corpulente man (geweest) zijn, er is geen andere verklaring voor het zolang onontdekt blijven van zo'n gigantische tumor

17-03-2021 10:54:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.748

OTindex: 83.678

Quote:

Gelukkig was het geen kwaadaardige tumor



Huh.... bestaan die dan?

Ik weet het, sommige gezwellen worden "goedaardig " genoemd maar daar geloof ik niet in.

Zelfs een eenvoudig lipoom vertrouw ik nog niet! Huh.... bestaan die dan?Ik weet het, sommige gezwellen worden "goedaardig " genoemd maar daar geloof ik niet in.Zelfs een eenvoudig lipoom vertrouw ik nog niet!

17-03-2021 10:57:30 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.912

OTindex: 6.876





: Zodra een oom dingen met zijn lippen gaat doen, vertrouw ik hem ook niet meer.



Laatste edit 17-03-2021 10:59 @KhunAxe : Hij moet inderdaad een vrij geprononceerd abdomen, of liever gezegd, een respectabel embonpoint hebben gehad. @Mamsie : Zodra een oom dingen met zijn lippen gaat doen, vertrouw ik hem ook niet meer.

17-03-2021 11:02:20 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786

@venzje : Zodra een oom dingen met zijn lippen gaat doen, vertrouw ik hem ook niet meer.'



Tantes wel dan? Tantes wel dan?

17-03-2021 11:07:48 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.842

OTindex: 2.688

@Mamsie : Inderdaad. Het enige verschil is dat een "goedaardig" gezwel (nog) niet is uitgezaaid.

17-03-2021 11:09:43 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 84.598

OTindex: 36.726

@venzje : @KhunAxe :

mogelijk dacht men dat goed gereedschap onder een afdakje hoort mogelijk dacht men dat goed gereedschap onder een afdakje hoort

17-03-2021 11:13:04 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.038

OTindex: 2.786

Een goedaardige tumor is geen kanker. Dat is het significante verschil met een kwaadaardige tumor, verder zal een goedaardige tumor zich, (normaliter!) niet uitzaaien

17-03-2021 11:15:08 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.912

OTindex: 6.876

@botte bijl : Zoals een goede vriendin toevoegde aan die opmerking, door haar man gemaakt: "... maar dat hoeft niet per se een carport te zijn."

