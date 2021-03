Flat voor mindervaliden al een tijd zonder lift: "Twee weken niet naar buiten geweest"

De lift van een flat op de Eva Besnyƶstraat op IJburg waar woningen zijn voor mensen met een beperking of die rolstoelafhankelijk zijn is al weken kapot. En dat is niet de eerste keer, de bewoners zijn er klaar mee.



Een van de inwoners die afhankelijk is van de lift is Anita Roebersen. Ze mist een been en zit normaal gesproken in een rolstoel. Met een prothese kan ze de trap op en af maar dat gaat niet gemakkelijk. "Als de twee liften stuk zijn, kan ik eigenlijk niet meer naar buiten", vertelt ze. "Het is lastig om mensen boodschappen te laten doen en zeker als het iets zwaarder is, want ze moeten het naar vijf hoog tillen."



Bewoonster Jenny Hornikx heeft door de kapotte lift zelfs besloten om te gaan verhuizen, alleen is dit niet voor iedereen mogelijk. "Ik prijs mezelf gelukkig om weg te gaan. Maar dit zijn sociale huurwoningen. Hier wonen mensen met lage inkomens en met andere problematiek zoals handicaps, die kunnen niet zo maar weg."



Woningcorporatie De Key erkent dat er vaker problemen zijn met de lift: "Onze beheerder heeft de afgelopen dagen veel bewoners benaderd en hulp aangeboden. Naar verwachting is het probleem begin volgende week opgelost. Bewoners die in de tussentijd hulp nodig hebben, kunnen bij ons terecht."



Anita hoopt dat het probleem nu eens structureel wordt opgelost. "Niet even oplappen zodat hij het morgen weer doet en overmorgen weer stuk is."

15-03-2021 22:55:14 Emmo

Een structurele oplossing is twee liften installeren. Dan heb je ook nog wat mocht er onverhoopt brand in het trappenhuis uitbreken.

15-03-2021 23:46:12 Buick

Quote:

"Als de twee liften stuk zijn

, er zijn er al 2. @Emmo , er zijn er al 2.

16-03-2021 00:26:33 HoLaHu

@Emmo : @Buick : Hier hebben we gelukkig drie liften. Vorige week hebben bij "onze" lift twee keer een storing gehad, die na een belletje gelukkig dezelfde dag opgelost werd. Maar in geval van nood kunnen we gelukkig nog op twee andere plaatsen het gebouw in en uit.

