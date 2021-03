Chinese dierentuin probeert Rottweiler voor wolf te laten doorgaan

Een dierentuin in Xianning, Centraal-China, heeft tot verontwaardiging geleid op sociale media nadat was onthuld dat hij had geprobeerd een Rottweiler voor een wolf te laten doorgaan.Beelden van een bezoeker van de Xiangwushan Zoo in Xianning, provincie Hubei, die het wolvenverblijf bezocht om alleen een Rottweiler te vinden die erin lag te rusten, gingen vorige week viraal op Chinese sociale media. Men kan de man die de video heeft opgenomen, een zekere meneer Xu, horen zeggen: “Woof! Ben je een wolf?" voor de hond, die zich er niet druk over lijkt te maken dat hij in niets op een wolf lijkt. Xu vertelde later aan Chinese journalisten dat hij het personeel van de dierentuin naar het dier had gevraagd, en ze vertelden hem dat ze vroeger een echte wolf hadden, maar dat het dier op hoge leeftijd stierf.Een medewerker van een dierentuin bevestigde aan de Chinese publicatie Global Times dat er inderdaad een hond in het verblijf van de wolf zat, maar voegde eraan toe dat het dier daar slechts tijdelijk werd vastgehouden. De Rottweiler was blijkbaar een waakhond die werd gebruikt om te voorkomen dat vreemden de tuin binnendrongen.'Er was inderdaad een wolf', zei een personeelslid, eraan toevoegend dat hij van ouderdom was overleden en dat de dierentuin niet genoeg bezoekers had om de dierentuin goed te laten draaien.Nadat de video van dhr. Xu online viraal ging, gaf het plaatselijke bosbouwbureau de Xiangwushan Zoo opdracht om het bord met de wolvenverblijf te verwijderen om bezoekers niet in verwarring te brengen.