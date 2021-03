Koken met onkruid: wat dacht je van paardenbloemlimonade?

Zelf groenten kweken, daar droomt toch iedereen van. Helaas vergt een moestuin heel wat tijd en groene vingers. Maar zelfs als je de natuur de vrije loop laat, kan je in je tuin heel wat lekkers terugvinden. Waar de een slechts onkruid ziet, legt de ander de basis voor een heerlijk gerecht!



Heel wat planten die wij als onkruid bestempelen, kan je zonder enig probleem opeten. Beschouw ze als wilde groenten waar je zelf helemaal niets voor hoeft te doen. Het enige waar je op moet letten, is dat je je niet van plant vergist. Voor je het weet ben je namelijk iets aan het eten waarvan dat helemaal niet de bedoeling is. Hou je hoofd er tijdens het plukken dus goed bij, maar laat je vooral niet tegenhouden om van deze planten te smullen.



De paardenbloem is zonder twijfel een van de beruchtste wilde planten van België en ver daarbuiten. Hoe hard je ook je best doet om ze uit je tuin en uit je gazon te houden, niets mag baten. Omarm dit gele bloemetje dus voortaan en gebruik de plant gewoon als groente. De groene bladeren zitten bomvol vitamines en lijken in gebruik en smaak sterk op rucola. Hoe ouder de blaadjes, hoe bitterder, dus houd daar rekening mee. Van de gele bloembladeren kan je dan weer gelei of limonade maken. Zo zie je maar, wat paardenbloemen in je tuin vormen heus geen ramp.



Hondsdraf

Dit prachtige paarse kruid is moeilijker te vinden, maar dat betekent niet dat het minder bruikbaar is. De paarse bloemetjes smaken zoet en kan je daardoor niet alleen in salades, maar zelfs in desserts gebruiken om wat kleur toe te voegen. De groenbruine bladeren smaken dan weer nootachtig en kan je in kleine doses toevoegen aan salades, omeletten en andere hartige gerechten om die wat extra pit te geven. Let wel: hondsdraf lijkt voor leken sterk op paarse dovenetel, maar beide planten zijn wel degelijk verschillend!



Brandnetel

Brandnetels worden beschouwd als een hardnekkig onkruid, niet alleen omdat ze al snel beginnen te woekeren, maar ook omdat ze venijnig prikken. Nochtans kan je de plant prima als groente gebruiken, met name ter vervanging van spinazie. Let er uiteraard op dat je handschoenen draagt als je het plukt, maar eens je ze kookt of stoomt, zijn ze een erg lekkere en gezonde toevoeging in je recepten. Wat dacht je bijvoorbeeld van brandnetel in roomsaus of brandnetelravioli? Laat je verbeelding de vrije loop!



Wilde look of daslook

Dit plantje vind je voornamelijk op schaduwrijke plekken in je tuin. Helaas lijkt wilde look sterk op het erg giftige lelietje-van-dalen, maar het grote verschil zit ‘m in de geur. Van zodra je de bladeren plukt, zal je een sterke knoflookgeur waarnemen en dan weet je dat je goed zit. Maak bijvoorbeeld eens daslookpesto of doe wat van de bladeren door je salade voor een aangename looksmaak.



Niet alleen zijn deze planten een geweldige toevoeging aan je gerechten, maar bovendien hebben ook insecten en andere dieren baat bij een onkruidhoekje in je tuin. De bloemen vormen een ideale voedingsbron voor bijen en vlinders en kleine dieren maken graag gebruik van de beschutting om een onderkomen te bouwen. Ieder diertje zijn pleziertje, dus!

Reacties

15-03-2021 14:08:56 venzje

(Ik vind trouwens daslook helemaal niet lijken op het lelijkje-van-dalen. )



Mijn zus maakt ieder jaar een hele kast vol jammetjes van allerlei vruchten uit gemeentelijke plantsoenen en ik heb vorig jaar in een B&B nog heerlijke zelfgemaakte paardenbloemengelei gehad. Maar voor een potje heb je wel heul veul paardenbloemen nodig.

.



Laatste edit 15-03-2021 14:11 Toen ik geen nagel had om mijn kont te krabben haalde ik mijn groenten ook uit de natuur. En daar is best veel lekkers te vinden, als je het maar weet. Zelfs van het gevreesde zevenblad valt een prima pesto te maken.(Ik vind trouwens daslook helemaal niet lijken op het lelijkje-van-dalen.Mijn zus maakt ieder jaar een hele kast vol jammetjes van allerlei vruchten uit gemeentelijke plantsoenen en ik heb vorig jaar in een B&B nog heerlijke zelfgemaakte paardenbloemengelei gehad. Maar voor een potje heb je wel heul veul paardenbloemen nodig.

15-03-2021 14:33:42 allone

Lekker hoor. Net als @venzje heb ik ook regelmatig onkruid geplukt en gegeten. Je moet alleen wel ergens wonen, waar niet al te veel vervuiling is. Paardenbloemen die langs de A2 groeien zou ik bijv. niet nemen.

15-03-2021 15:07:24 Mamsie

Laatste edit 15-03-2021 15:07 @allone : En je moet wel een behoorlijk grote tuin hebben. Want met twee uitgetrokken paardenbloemplantjes kom je in de keuken niet heel ver.

15-03-2021 15:52:10 BatFish

. Dat kan helaas rap gaan! Overigens moet je ook daarmee nog een beetje oppassen als je bv. hartpatiënt bent met vochtafdrijvende medicatie. Paardenbloem werkt ook vochtafdrijvend (bijvoorbeeld als je er thee van zet). Normaal geen enkel probleem en vaak zelfs gezond, maar als je al plaspillen hebt, of als je normaal al te weinig water drinkt moet je er wat voorzichtig mee zijn. @Mamsie : Even een tijdje niet te veel tuinieren en je hebt zo heel wat meer dan één of twee paardenbloemetjes. Dat kan helaas rap gaan! Overigens moet je ook daarmee nog een beetje oppassen als je bv. hartpatiënt bent met vochtafdrijvende medicatie. Paardenbloem werkt ook vochtafdrijvend (bijvoorbeeld als je er thee van zet). Normaal geen enkel probleem en vaak zelfs gezond, maar als je al plaspillen hebt, of als je normaal al te weinig water drinkt moet je er wat voorzichtig mee zijn.

15-03-2021 16:44:39 Emmo

@BatFish :

: Even een tijdje niet te veel tuinieren en je hebt zo heel wat meer dan één of twee paardenbloemetjes . Quote @Mamsie : Even een tijdje niet te veel tuinieren en je hebt zo heel wat meer dan één of twee paardenbloemetjes Bij mij achter, tegen een natuurgebied aan, valt er niet tegenop te plukken.

15-03-2021 17:03:54 allone

@Emmo : dus je hoeft geen boodschappen meer te doen... Alleen door het gras kruipen...

15-03-2021 17:23:34 Emmo

@Mamsie :



Laatste edit 15-03-2021 17:23 @allone : Dus volgens jullie moet ik geen koe kopen maar zelf gaan grazen?

15-03-2021 17:33:18 Grouse

Heerlijk zijn ook pinksterbloemen, lekker pittig in salades, look zonder look, smaakt heel licht naar ui zonder dat het een ui is, vogelmuur, zuring en nog wel een paar soorten veelvoorkomende wilde planten.

Pas alleen op met schermbloemigen zoals wilde peen, wilde kervel en zo. Er zijn zeer giftige planten die er sprekend op lijken. Dollekervel is er daar één van.



Laatste edit 15-03-2021 17:35

15-03-2021 17:37:05 Mamsie

@Emmo : Daar ben je geheel vrij in hoor. Doe wat je niet laten kan. Veel plezier ermee!

15-03-2021 17:41:06 Grouse

: Daslook lijkt niet eens op een lelietje van dalen, net zo min als hondsdraf op een paarse dovenetel lijkt.



Voor degenen die willen weten waar je hondsdraf vindt, altijd in de buurt van brandnetels.



Laatste edit 15-03-2021 17:43 De gevlekte scheerling die ook op wilde peen en fluitekruid lijkt, is dodelijk. Je moet echt een kenner pur sang zijn om zeker te zijn van je zaak. @KhunAxe : Daslook lijkt niet eens op een lelietje van dalen, net zo min als hondsdraf op een paarse dovenetel lijkt.Voor degenen die willen weten waar je hondsdraf vindt, altijd in de buurt van brandnetels.

