Man met krat bier overtreedt avondklok in Groningen en kiest eieren voor zijn geld. Hij laat krat als obstakel achter voor politieauto en vogel is gevlogen

Een man die dinsdagavond de avondklok in Groningen overtrad is goed weggekomen. Toen hij op een politieauto stuitte, liet hij zijn krat bier in een nauwe doorgang als obstakel achter voor de surveillerende agenten.

De politie kon de vluchtende man door het trucje niet in de kraag vatten en hij ontliep een boete van 95 euro voor het overtreden van de avondklok.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: