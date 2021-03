Daarom mag je nooit wc-papier op de bril leggen

Veel mensen doen het: wc-papier op de bril van een openbaar toilet leggen om te voorkomen dat ze een vuile bril moeten raken met hun billen. Maar dat dunne velletje papier gaat je niet beschermen tegen bacteriën of infecties. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Arizona.



Natuurlijk zijn openbare toiletten altijd een beetje eng. Je weet niet wie er voor jou zijn grote boodschap heeft gedaan en hoelang het toilet al niet is schoongemaakt. Daarom vinden velen het een goed idee om de bril in te pakken met wc-papier, vooraleer ze gaan zitten. Nutteloos, zegt het onderzoeksteam uit Arizona tegen het Amerikaanse dagblad USA Today. De kleine bacteriën vinden moeiteloos hun weg door de gaatjes in het toiletpapier.



Sterker nog: de kans dat je met een lading bacteriën op je achterste het toilet verlaat is juist groter als je de bril eerst bedekt met wc-papier. Het oppervlak waarop ziektekiemen zich kunnen voortplanten, wordt alleen maar groter, vertelt Raymond Martin van de British Toilet Association aan Buzzfeed. Een bedekte toiletbril maakt de situatie volgens Martin “aanzienlijk minder hygiënisch”.



Het is dus vooral een psychologische reflex om te denken dat wc-papier je zou beschermen tegen viezigheid. Doe je het vooral omdat je bang bent dat je een of andere nare infectie oploopt? Dan hoef je je al helemaal geen zorgen te maken. De kans dat je een infectie krijgt via een wc-bril is zo goed als nul. Alleen als je een wondje op je billen zou hebben, bestaat er een waterkansje dat je een ziekte oploopt.



Doortrekken met bril naar beneden

Sowieso zijn wc-brillen geen enorme bron van bacteriën. Bij een toiletbezoek komen de meeste bacteriën vrij bij het doortrekken. Doe je dit met een open bril, dan krijg je dus een flinke lading recht in je gezicht gekatapulteerd. De ruimte vult zich meteen met deeltjes van je uitwerpselen in aerosol-vorm, die dus ook op de papierrol landen. Trek dus altijd door met een gesloten wc-bril. Dit voorkomt verspreiding van bacteriën.



Los je je smetvrees op door simpelweg te squatten boven een toilet? Dat zorgt voor dezelfde deeltjesverspreiding als bij het doortrekken, alleen dan mogelijk wat minder verfijnd. Je gebruikt een openbaar toilet dus het best op dezelfde manier als thuis. Zonder wc-papier op de bril. En was je handen!

