170 jaar oude lindebomen Emmen gekapt, actiegroep vraagt kerken bomen te herdenken

De gemeente Emmen heeft woensdag twee lindebomen aan de Hoofdstraat gekapt. Op de valreep van het broedseizoen zijn de twee 170 jaar oude bomen omgezaagd, net als negen andere bomen. De bomen zijn gekapt om nieuwe riolering, bestrating, straatmeubilair en nieuw groen aan te kunnen leggen.

Om de kap van de lindes was het nodige te doen. Een actiegroep stapte naar de Raad van State om het behoud van de bomen af te dwingen. De hoogste bestuursrechter veegde de bezwaren gisteren van tafel. De Raad was het eens met de gemeente dat de bomen nu al in slechte staat verkeren en dat het verleggen van het riool de levensduur van de bomen niet zal verlengen.



Ook vond de Raad van State het maatschappelijk belang van een goede waterafvoer zwaarder wegen dan het behoud van de bomen. Wanneer de bomen niet gekapt zouden worden, zou de herstructurering van de Hoofdstraat en omliggende straten in de knel komen. Nu de bomen zijn gekapt, kan begonnen worden met de nieuwe riolering en is er meer ruimte voor nieuw groen en nieuwe bomen.



De Groep Behoud Monumentale Lindebomen Hoofdstraat vroeg in een uiterste poging de kap te voorkomen nog om goddelijke hulp. In een e-mail aan het Bisdom Groningen-Leeuwarden (waar zes Drentse parochies bij zijn aangesloten) vroegen ze of de kerken van het bisdom wilden bidden voor het behoud van de lindebomen. "Indien de gemeente toch de bomen gaat ombrengen, wilt u dan ook de lindebomen herdenken in uw kerken?"

Reacties

14-03-2021 12:17:13 Emmo

Ik vraag me af of ze de slachtoffers ook op het kerkhof zullen begraven.

14-03-2021 15:01:14 Grouse

@Emmo : Zeker wel. Maar dan zagen ze er eerst planken van. Die worden dan per zes stuks begraven

14-03-2021 16:29:44 Mamsie

@Grouse : Met iemand er in om ze bij elkaar te houden.

14-03-2021 16:34:47 Buick

@Grouse en zo ontstond het idee van tiny houses, waar je je kont niet kan keren

