Groenteboer geeft gratis broccoli weg als je het songfestivalnummer meezingt

Gisteren werd de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival bekendgemaakt. Al snel na de release ontstond er een Mama Appelsap: mensen hoorden het woord broccoli in de songtekst. Groenteboer Ton Kanters speelde daar direct slim op in.



In het lied Birth of a New Age zingt Jeangu Macrooy de tekst 'Yu no man broko mi', wat betekent: je kunt mij niet breken. De tekst komt uit het Sranantongo, een taal die gesproken wordt in Suriname. Maar in plaats van de echte tekst verstaan veel mensen 'You are my broccoli'.



Groenteboer Ton Kanters, eigenaar van twee zaken in Vught en Schijndel, haakte daarop in. Zijn klanten kunnen sinds vanmorgen een gratis broccoli in ontvangst nemen als ze het refrein van het nummer kunnen voordragen.



De actie loopt als een trein. "Er hebben al veel mensen gezongen", vertelt hij aan EditieNL. Hoeveel het er precies waren heeft hij niet bijgehouden.



Zelf hoorde hij niet direct het woord broccoli in het nummer van Macrooy. "Maar sinds ik een item erover hoorde op de radio kon ik niets anders meer horen. Het is een typische Mama Appelsap. Toen we dit ontdekten dachten we meteen: leuk! Laten we hier iets mee doen."



Hij probeert iedereen te motiveren om mee te doen. "Eerder vandaag was er iemand in de winkel die zei: 'Ik ga niet zingen!', maar dat liet ik niet zomaar gebeuren. 'Ik kan het nummer zo voor je aanzetten hoor', zei ik." Uiteindelijk heeft de klant keurig meegezongen. "Zo makkelijk kom je er niet vanaf", grapt de groenteboer.



Kanters is van plan nog wel even door te gaan met de broccoli-actie. "Ik heb de groothandel al moeten benaderen omdat de voorraad begint te krimpen. Maar dat vind ik niet erg, want we vinden het ontzettend leuk om te doen."

Reacties

14-03-2021 10:48:47 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 84.543

OTindex: 36.702

als hij last krijgt van zijn oren, dan houdt hij vanzelf weer op met die actie

14-03-2021 10:49:42 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.987

OTindex: 2.749

Ach, deze welvarende groenteboer heeft maar liefst 4 zaken, die kan wel wat broccoli missen t.b.v. zijn 15 minutes of fame

14-03-2021 10:50:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.718

OTindex: 83.631





Laatste edit 14-03-2021 10:51



Ik het het lied even gegoogeld en het is voor mij volkomen onnazingbaar.

Ik vind er helemaal niks aan.



Laatste edit 14-03-2021 10:55 In het verleden werd de Nederlandse inzending gewoon in het Nederlands gezongen. En nu moet het buitenlands en exotisch. De vraag is of het er mooier op wordt.Ik het het lied even gegoogeld en het is voor mij volkomen onnazingbaar.Ik vind er helemaal niks aan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: