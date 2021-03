Zak met vuurwerk en poep ontploft aan voordeur: 1,5 jaar celstraf

Een 39-jarige man uit Uden is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Afgelopen mei liet hij een zak met vuurwerk en ontlasting bij de voordeur van een oude bekende uit dezelfde plaats ontploffen. Daardoor ontstond er forse schade aan de voordeur, een kozijn en de brievenbus.



Tijdens een eerdere zitting ontkende de man dat hij iets met de explosie te maken had. De rechtbank kwam tot een andere conclusie.



De man reed 22 mei van vorig jaar op een scooter naar de woning van het slachtoffer, een vrouw die hij vroeger goed kende. Bij de voordeur bracht hij een zak vuurwerk tot ontploffing. Omdat hij ook ontlasting in de zak had gedaan, raakten de woning en voortuin van de vrouw besmeurd met poep.



Op de zak werd DNA van de man aangetroffen. Volgens de rechtbank blijkt niet dat de vrouw in levensgevaar is geweest. Wel heeft zij nog steeds psychisch veel last van het voorval. Ook veroorzaakte de man veel onrust in de Brabantse plaats. Omdat hij nog in de proeftijd zat van een eerdere veroordeling, verlengde de rechtbank die proeftijd nu met 1 jaar.



In de strafmaat heeft de rechter rekening gehouden met de verklaring van de man, dat hij zijn leven sinds het incident in positieve zin heeft veranderd. Door zijn voorarrest gebruikt hij geen drugs meer en zoekt hulp om dat in de toekomst zo te houden.



Als extra stok achter de deur, koppelde de rechtbank het voorwaardelijke deel van de celstraf aan een aantal voorwaarden. De man komt onder toezicht te staan van de reclassering, krijgt een drugsverbod en moet zich laten behandelen in een verslavingskliniek. Daarnaast zal hij mee moeten werken aan een diagnostisch onderzoek.

Reacties

13-03-2021 20:38:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.714

OTindex: 83.621

En moet hij dan ook zelf de smerige rotzooi weer opruimen??

Dat zou wel een mooi element van de straf zijn.

13-03-2021 20:59:31 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.802

OTindex: 2.675

Oplikken? Dat zou nog het beste zijn

13-03-2021 21:14:52 vaughn

Senior lid

WMRindex: 147

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Met 39 jaar lijkt mij de verdachte een beetje te oud voor dit soort grappen. Aan z'n enkeltjes in een gierput dompelen zeg ik...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: