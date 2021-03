Buschauffeurs vervoeren s avonds vrijwel lege bussen: We rijden lucht rond

Het is even voor tien uur ‘s avonds als de rood-witte bus van Bravo vanaf het station in Tilburg vertrekt voor de route van lijn 1 naar het ETZ Elisabeth. Aan boord zijn een passagier en de chauffeur. Via de Heuvelring en het Stadhuisplein rijdt de bus door stille straten en langs lege haltes richting het zuiden van de stad. Automatisch roept de stem van het systeem de namen van die haltes om, maar stoppen hoeft de chauffeur niet.”



Bij de Voltstaat wordt er dan toch op het knopje gedrukt. Als de passagier is uitgestapt, resten er slechts de chauffeur en zijn bus. ‘Generaal Smutslaan’, geeft de stem aan, en twee minuten later ‘Trouwlaan’, maar tot het busstation bij het ziekenhuis bereikt is blijft de bus leeg. Daar stapt een medewerker van het ziekenhuis in, waarna de chauffeur weer koers zet naar het Centraal Station. Onderweg gebeurt niets. ‘Alpenlaan’, meldt de stem. ‘Vogezenlaan’, ‘Oeralweg’, ‘Eifelweg’, ‘Stappegoor’. Het zijn herinneringen aan haltes waar ooit wel gestopt moest worden, waar ooit wel mensen in- en uitstapten.



Nutteloos

,,Je rijdt lucht rond”, zegt buschauffeur Rene Schuller (54), die op het station nog snel een sigaretje wegrookt voordat hij lijn 136 via Waalwijk richting Den Bosch gaat sturen. ,,Dat maakt niet uit, maar het voelt nutteloos.” Schuller heeft dienst tot tien voor een ‘s nachts, maar een gevoel van eenzaamheid levert dat niet op. ,,Ik ben al lang blij dat ik werk heb, ik ben uitzendkracht en vervang zieke collega’s.” Dan werpt hij een blik op de klok. ,,Ik moet gaan rijden.” En weg is-ie. Met een lege bus.



,,Als de avondklok is ingegaan zitten er nog een of twee mensen per rit in de bus”, zegt een collega van Schuller, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Het is wel eens zo dat je bijna vier uur lang alleen rondrijdt. Laatst deed ik om tien uur de lichten binnen in de bus uit omdat die leeg was en daarna heb ik ze niet meer aan hoeven doen. Lege straten, lege bussen.” De chauffeur mist vooral het contact met zijn passagiers. ,,Geen glimlach, geen goedendag of goedemorgen. Deze week zei een mevrouw die uitstapte dat ze naar me lachte, maar het maar even zei omdat ze niet wist of ik dat door haar mondkapje kon zien. Daar blijft het nu bij.”



Ook het busstation zelf is op een enkeling na verlaten. ,,Apart om het zo rustig te zien”, zegt Amber van Bladel (21), die heeft gewerkt bij restaurant Aim Aroy en wacht op de bus die haar naar huis in Tilburg-West brengt. ,,Dit was de eerste keer dat ik tot na de avondklok moest werken.” Dat geldt niet voor Najwa Taouil (19), die dagelijks na negen uur ‘s avonds de bus pakt vanaf de Albert Heijn op het Korvelplein, waar ze werkt. ,,Ik ben het nu gewend, lekker een rustig half uurtje in de bus”, zegt Taouil, die naar Goirle moet.



Even verderop heeft buschauffeur Ben Franswa (64), die met lijn 301 via Kaatsheuvel naar Den Bosch gaat, nog een paar minuten voor een sigaret en een bekertje koffie. Voor zijn enige passagier, een vrouw die van haar werk af komt, heeft hij ook maar een bakkie gehaald. ,,Dat kan nu, dat is dan wel weer de charme. Je moet er toch zelf wat van maken. En gelukkig is het met de chauffeurs onderling gezellig.” Maar als hij het voor het kiezen had zag Franswa het toch graag anders. ,,Op deze manier rondrijden is een noodzakelijk kwaad. Ik mis de gezelligheid en het contact met mensen. Ik heb liever een volle dan een lege bus, dat ze met de benen buiten hangen.”

Reacties

13-03-2021 12:25:15 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.870

OTindex: 77.378

Raar is het niet, maar wel fijn voor de buschauffeur ...

13-03-2021 12:34:38 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.703

OTindex: 15.762

S Een voordeel is dan wel weer dat er minder sprake is van agressie tegen de buschauffeurs.

13-03-2021 12:44:46 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.975

OTindex: 2.749

Een interessant en boeiend artikel, maar ik vraag me oprecht af wat het op WMR doet?

13-03-2021 13:26:42 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.975

OTindex: 2.749

@Emmo : Jij hebt het ingestuurd, dus jij dient te weten waarom

13-03-2021 13:48:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 39.712

OTindex: 83.610

@KhunAxe :

: Jij hebt het ingestuurd, dus jij dient te weten waarom Quote @Emmo : Jij hebt hetdus jij dient te weten waarom



Omdat stuurman is. Daarom, snappie? 😎 Omdat @Emmo nou eenmaalis. Daarom, snappie? 😎

13-03-2021 13:48:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.546

OTindex: 27.170





Reden voor inzenden was de kop. Bussen laten rijden als er geen , of vrijwel geen, aanbod is. @KhunAxe : En @Sjaak heeft het goedgekeurd.Reden voor inzenden was de kop. Bussen laten rijden als er geen , of vrijwel geen, aanbod is.

13-03-2021 14:03:03 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 6.975

OTindex: 2.749





: Ik heb al gezegd dat ik het artikel op zich interessant vind, maar ik herhaal tevens dat ik het geen WMR-artikel vind. Maar dat mag ik natuurlijk ook, net zoals jij en Sjaak het dat wel vinden..



En dat de bussen soms leeg rijden is jammer maar niet te vermijden, de busmaatschappijen hebben nu eenmaal de verplichting aangegaan om de bussen te laten rijden, come hell or high water @Mamsie : Das 'n goeie @Emmo : Ik heb al gezegd dat ik het artikel op zich interessant vind, maar ik herhaal tevens dat ik het geen WMR-artikel vind. Maar dat mag ik natuurlijk ook, net zoals jij en Sjaak het dat wel vinden..En dat de bussen soms leeg rijden is jammer maar niet te vermijden, de busmaatschappijen hebben nu eenmaal de verplichting aangegaan om de bussen te laten rijden, come hell or high water

13-03-2021 14:15:57 Buick

Erelid

WMRindex: 961

OTindex: 208

Wnplts: amsterdam

Ik vind het dom geklaag van die buschauffeurs.

Heel veel mensen moeten noodgedwongen thuis zitten of zijn hun baan kwijt. Maar deze mensen kunnen nog aan het werk blijven.

Zitten ze dan liever betaald thuis.

Er zijn nu eenmaal mensen die werken en ook naar hun werk toe moeten of juist naar huis willen.

Het is gewoon even niet anders.





