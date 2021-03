Skiër veroorzaakt enorme lawine bij het afdalen

Op ijzingwekkende beelden is te zien hoe een skiër een jump maakt en een massa sneeuw loskomt en naar beneden stormt. Gelukkig kan de man het tafereel nog navertellen.Het bloedstollende tafereel speelde zich onlangs af in de Amerikaanse staat Montana. Enkele vrienden van de skiër filmen hem terwijl hij voorbijraast. Bij het neerkomen breekt een groot pak sneeuw af, ongeveer 1,8 meter diep en 76 meter breed, en buldert het naar beneden.De filmer zag het spektakel vlak voor zijn neus gebeuren, maar de lawine sleurde hem niet mee omdat hij op voorhand een scheidingslijn had gegraven. De skiër kon net op tijd naar rechts afwijken zodat de lawine niet achter hem aan kwam.