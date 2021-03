Corona maakt Nederlanders gehoorzamer, een soort Duitsers

Nederlanders schuwen een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid doorgaans niet: nét iets te hard rijden, over de stoep fietsen of voordringen bij de groenteboer, we zijn op dat gebied bepaald geen Japanners of Duitsers. Maar dat worden we wel, denkt hoogleraar psychologie Paul van Lange.



“Ik verwacht een cultuurverandering die groter is dan alleen niesschaamte en de manier waarop we elkaar gedag zeggen,” zegt de professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam tegen RTL Nieuws. “Nederland wordt een strakkere maatschappij. Opschuivend in de richting van Duitsland of Japan.”



We zullen ons ook na corona beter aan de regels houden, verwacht Van Lange. “Voorheen keek niemand raar op als je iets deed wat niet mocht, nu zeggen mensen er wat van als iemand geen mondkapje draagt of niet voldoende afstand houdt in de trein.”



De hoogleraar hoopt dat we door de coronacrisis, net als bij bijvoorbeeld persoonlijke drama’s, even stil gaan staan bij de toekomst. “Zoiets zie ik nu ook gebeuren. Een moment van bezinning. Ik hoop dat het doorzet, en dat mensen na de pandemie hun droomhuis op het platteland eindelijk kopen, of solliciteren op de baan die ze stiekem altijd al wilden.”

