Albatros gaat viraal met stuntelige crash-landing recht voor de camera

Hij had de afstand tot de grond net niet helemaal goed ingeschat, de Nieuw-Zeelandse albatros, die viraal ging met zijn stuntelige landing recht voor de camera. En de ogen van een vier weken oud kuiken.De Royal Cam van het Taiaroa Head-natuurpark in Nieuw-Zeeland filmt het broedseizoen van de vogels. Toerismemanager Hoani Langsbury legt aan The Guardian uit dat jonge albatrossen wel vaker crashen bij de landing, maar dat deze 11- of 12-jarige vogel ‘toch tijd genoeg gehad heeft om het te leren’.De valpartij werd vermoedelijk veroorzaakt door een plotselinge windvlaag, zegt Langsbury. Albatrossen vliegen normaal gesproken 10 tot 15 minuten rond en gaan dan steeds lager vliegen tot ze ‘hun vleugels uitspreiden als een parachute en zich uit de lucht laten vallen’.Dat gaat bij deze albatros dus eventjes mis. Hij komt recht op zijn gezicht terecht en struikelt nog verder voor hij weer op zijn pootjes staat. Het kuiken kijkt hoofdschuddend toe.