Deze twee eilanden liggen slechts 2,4 mijl uit elkaar, maar hebben een tijdsverschil van 21 uur

De Diomedes, twee kleine eilanden in de Beringzee, staan ​​bekend als een van de weinige plaatsen waar je terug in de tijd kunt reizen, zo ongeveer...De internationale datumgrens is een denkbeeldige lijn die door het midden van de Stille Oceaan loopt en het verschil aangeeft tussen kalenderdatums. Als u de lijn van oost naar west overschrijdt, zou u uw klok een dag vooruit moeten zetten, terwijl u van west naar oost zou moeten oversteken met een dag. De internationale datumgrens loopt van de noord- naar de zuidpool, maar is niet recht; in plaats daarvan zigzagt het, rekening houdend met verschillende politieke grenzen. Hij loopt toevallig precies tussen de Diomedes-eilanden, in de Beringzee, waardoor het mogelijk wordt om (een beetje) door de tijd te reizen door slechts een afstand van slechts 2,4 mijl (3,8 km) af te leggen.Deze twee eilanden liggen niet alleen twee mijl uit elkaar in twee verschillende landen, maar ze liggen ook 21 uur uit elkaar in de tijd. Als het donderdag 12.00 uur is in het Amerikaanse Little Diomede, is het vrijdag 9.00 uur op Big Diomede.