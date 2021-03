Google Maps-gebruiker ontdekt luguber detail op plek waar motard crashte

Een Google Maps-gebruiker spotte onlangs een klein motorongeval op de populaire kaartenservice, maar er viel hem op dezelfde plek nog iets veel straffers op.Het motorongeval vond plaats in het zuiden van Japan. Wellicht kwam de motard ten val door een auto, maar gelukkig raakte hij niet gewond. Op Google Maps zie je de motard rijden en op het volgende beeld ligt zijn motor op de grond.Bij het inzoomen op die plek is echter ook een skelet te zien tussen het hek en de grond. De Google Maps-gebruiker deelde de foto’s en vroeg of iemand wist wat het kon zijn. “Dat lijkt mij het skelet van een dier. Het arme beestje viel wellicht van de heuvel en kwam vast te zitten tussen het hek en de grond”, klinkt het in de reacties.