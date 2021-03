Automobilist rijdt de trap af bij het station en parkeert pal voor de fietsenstalling

Django van de fietsenstalling in Deventer zou het verhaal niet geloven als hij het zelf niet met eigen ogen gezien had. Een man gebruikte de ingang van zijn stalling als parkeerplek voor zijn Alfa Romeo Spider. ,,Hij reed van de trap, stapte uit de auto, deed hem op slot, en was weg. Hij moest de trein halen. Zijn auto liet hij achter voor de fietsenstalling in de kelder van station Deventer.”Deze dinsdag begon als een reguliere werkdag voor de man van de fietsenstalling. Tot hij wat kabaal hoorde bovenaan de trap. Een Alfa Romeo Spider was met zijn voorbanden al de eerste paar treden af. Django schoot te hulp en concludeerde al snel dat achteruit niet meer ging lukken.,,Toen wilde die man daar al uit stappen en zijn auto laten staan. Hij moest de trein halen, zei hij, en maakte aanstalten. Pas toen had hij door dat hij op een trap stond. Heel vreemd. Ik zei dat hij zijn auto zo niet kon laten staan. Dat het dan misschien beter was als hij zijn auto naar beneden reed.”Dat advies nam de man ter harte. ,,Hij reed de auto naar beneden. Schampte nog de muur. En stopte toen. Stapte uit en liep weg. Hij moest en zou de trein halen. Hij was helemaal niet in paniek. Hij wist wat hij deed. Had een dikke sigaar in zijn mond. Hij zei dat hij een boete wel zou betalen en was weg. De auto deed hij op slot.”En daar zat Django met een auto voor zijn fietsenkelder. ,,Ik heb de NS-meldkamer gebeld. Die hebben het kenteken gecheckt. Maar verder kwamen we niet, want toen kwam er een jongen van een garage. Die had de sleutel van de auto. Hij stapte in en reed weg, via het fietspad dat geleidelijk omhoog de Leeuwenbrug op loopt. Al met al heeft een kleine twee uur geduurd.”Hoe het nu verder gaat? Wat betreft Django is de kous af. De auto is voor zijn fietsenstalling weg. De NS onderneemt vooralsnog ook geen actie. Er staat nu eenmaal geen boete op het afrijden van een trap. ,,En als de auto was blijven staan hadden we de politie gebeld, dus ook niet zelf actie ondernomen’’, zegt woordvoerder Anita Boonstra.