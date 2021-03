Wel de juiste cijfers maar toch geen euromiljonair door probleem bij online betaling

Een jonge vrouw uit de Britse stad Hertfordshire heeft heel even gedacht dat ze de recordpot van 210 miljoen euro had gewonnen na de trekking van EuroMillions eind vorige maand. De cijfers waarmee ze al weken speelde, bleken op vrijdag 26 februari de winnende combinatie. De euforie moest echter snel plaatsmaken voor teleurstelling toen bleek dat er iets was misgegaan bij de betaling waardoor ze net die trekking niet had meegespeeld. De Britse Nationale Loterij wenst het meisje nu “veel geluk bij toekomstige trekkingen”.

Reacties

11-03-2021 18:59:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.514

OTindex: 27.167

Niet betalen is niet kopen. Zuur voor de jongedame, maar ze had echt beter haar bankrekening in de gaten moeten houden. (volgens een ander artikel over hetzelfde onderwerp was het probleem dat ze te weinig tegoed op haar rekening had)

11-03-2021 19:15:39 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.536

OTindex: 1.956

Een aantal jaar geleden was ook hier in Nederland zo'n geval.

Dat was bij de Nationale Postcodeloterij. Ook hier was sprake van te weinig banksaldo voor de auto incasso.

Die persoon is toen naar de rechter gestapt maar die oordeelde dat de man pech had gehad.

11-03-2021 19:50:31 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.690

OTindex: 3.158





voor de link naar de site.



Ze had dus inderdaad te weinig geld op de rekening staan om mee te kunnen doen en ze zou maar de helft van dat bedrag gekregen hebben want er was nog een winnaar. Ik kom opeen humor site terecht als ik op de HLN link klik!! Klik hier voor de link naar de site.Ze had dus inderdaad te weinig geld op de rekening staan om mee te kunnen doen en ze zou maar de helft van dat bedrag gekregen hebben want er was nog een winnaar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: