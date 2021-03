Koppige kat op dak Londense trein pas na 2,5 uur gevangen

Een gestreepte kat werd even voor vertrek op het dak van een hogesnelheidstrein in het Londense station Euston gespot. Om de kat in veiligheid te bren

