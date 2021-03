Amerikaanse (7) betaalt met limonadekraam mee aan eigen operatie

Toen bleek dat de hersenoperatie van de Amerikaanse Liza Scott niet helemaal betaald zou worden door de verzekering, besloot ze zelf maar te helpen. Ze verkocht limonade om geld op te halen. Maandag is ze met succes geopereerd.Vorige maand werd bij Liza een ernstige hersenaandoening geconstateerd, nadat ze een aantal epileptische aanvallen had gehad. Er zouden zeker twee, en misschien nog wel meer operaties nodig zijn.Haar moeder Elizabeth zat met de handen in het haar: de verzekering zou niet alles dekken en als alleenstaande moeder heeft ze het niet zo breed. Liza kwam met het idee om een limonadekraampje te openen, en zo mee te betalen.Het werd een succes. Met het kraampje haalde Liza zo'n 12.000 dollar op. Dankzij een stortvloed aan andere donaties stond er al snel 370.000 dollar op de rekening van de familie.Gisteren heeft Liza haar eerste operatie gehad in een kinderziekenhuis in Boston. Volgens haar moeder is die operatie goed verlopen. "Liza is een superster en het dapperste meisje dat ik ken", schrijft ze op Facebook.Het blijft dus niet bij deze ene operatie, maar de familie hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken over het betalen ervan. 1t6vm&width=1024&height=576&impolicy=semi_dynamic" target="_blank" rel="nofollow">Foto