Neuspiercing zorgt voor leverfalen, vrouw sterft bijna

Een kleine neuspiercing is mogelijk de oorzaak van een bijna fatale infectie die een vrouw opliep en leverfalen veroorzaakte.



De 37-jarige Dana Smith, 37, uit Queens, New York, mag van geluk spreken, omdat binnen korte tijd een lever beschikbaar kwam en haar leven kon worden gered.



De artsen geloven dat een neuspiercing de oorzaak was van een hepatitis B infectie die haar lever beschadigde.



Dit veroorzaakte vervolgens een hersenzwelling en andere levensbedreigende complicaties en had ze uiteindelijk een nieuw lever nodig, meldt 7news.com.au.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: