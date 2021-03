Vrouw die geen geld wil uitgeven koopt geen nieuwe kleren of toiletpapier

Een vrouw die heel veel moeite heeft om geld uit te geven, zegt dat ze al 8 jaren geen nieuwe kleren heeft gekocht of toiletpapier.



Kate Hashimoto uit New York vertelde in het programma TLC’s Extreme Cheapskates hoe ze maandelijks rondkomt met slechts US$ 200.



Kate zegt dat ze nooit een nieuw bankstel heeft gekocht, maar neemt genoegen met oude bankstellen die op straat worden gedumpt, schrijft Lad Bible.



Om haar energierekening zo laag mogelijk te houden, kookt ze nauwelijks en maakt geen gebruik van een koelkast.

Kleren wast ze onder de douche en gebruikt water en zeep zich te reinigen na een grote boodschap.



Met haar levensstijl zegt Kate duizenden US-dollars te hebben gespaard.

Reacties

10-03-2021 16:20:22 Mikeph

Actief lid

WMRindex: 120

OTindex: 7

zij liever dan ik.

10-03-2021 16:26:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 48.485

OTindex: 27.164

Hoewel spaarzaamheid in een vrouw, hoe zeldzaam dan ook als het om geld van de man gaat, te prijzen is, ben ik toch van mening dat de dame hier een beetje doorslaat.

