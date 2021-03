10-03-2021 12:32:41

Ik verbaas me alleen dat het ueberhaupt toegestaan is dat 5-jarige kinderen trouwen, en dat broer en zus met elkaar trouwen..Verder mag van mij iedereen geloven of bijgeloven wat hij wil, het lijkt me niet dat het deze jonge kinderen veel kwaad zal doen,kinderen spelen allerlei spelletjes, dus waarom geen trouwpartij.Een 4-jarig jongetje zei ooit tegen mij dat hij later met mij zou trouwen. Dat ik al in de 50 was leek hem toen niet te storen. Hij zal er nu waarschijnlijk anders over denken.