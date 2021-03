Surinaamse vader sluit zijn twee jonge kinderen al maanden op door angst coronavirus

De twee jonge, schoolgaande kinderen uit Paramaribo Noord zitten al maanden opgesloten omdat hun vader doodsbang is om besmet te raken met het virus.



De man behoort naar eigen zeggen tot een risicogroep en wil kosten wat het kost voorkomen dat hij besmet raakt met het potentieel dodelijke virus.



Dat laat het Kritische Surinaamse VrouwenCollectief (KSVC) aan GFC Nieuws weten. De kinderen, een jongen en een meisje, zitten beiden op de basisschool en wonen al maanden apart in een huisje van nog geen tien vierkante meter op het erf van het gezin.



De ouders zijn van mening dat de kinderen zich prima redden. Ze gaan met een taxi naar school en hebben dagelijks contact met hun vader en moeder via Whatsapp en Facetime. Hun oma komt dagelijks langs om hen te voorzien van voedsel en ze mogen zo af en toe bij haar overnachten.



Toch zeggen de kinderen dat ze hun ouders missen en hopen snel weer hun intrek te mogen nemen in huis.



De vader en de moeder zitten al ruim een jaar in zelfisolatie en mijden al het contact met de buitenwereld. Ze zijn enorm verheugd dat er in Suriname eindelijk wordt gevaccineerd en gaan naar eigen zeggen pas uit zelfisolatie nadat ze beiden zijn gevaccineerd.



Het KSVC vindt de maatregel van de ouders verregaand, vooral vanwege de leeftijd van de kinderen, maar heeft begrip voor de benarde situatie van de vader.

