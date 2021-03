Veganist beëindigt relatie met vreemdgaande vriendin die zonder hem naar McDonald’s gaat

Een vrouw heeft op Reddit verteld hoe haar veganistische vriend de relatie met haar verbrak, omdat hij dacht dat ze vreemdging – terwijl ze naar McDonald’s ging om te eten.



Haar vriend was sinds zijn 18e veganist. Het koppel was drie jaar samen en besloot het afgelopen jaar om samen te wonen.



De vriend stelde haar voor om net als hem ook veganist te worden, schrijft Lad Bible.



In het begin lukte het aardig, maar al heel gauw vond de vrouw het veganistisch zijn maar niets en ging ze haast dagelijks naar McDonald’s.



De vriend die haar gedrag geheimzinnig vond, confronteerde haar ermee, maar weigerde te geloven dat ze in haar eentje daar zat en verbrak de relatie.

10-03-2021 08:14:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 19.833

OTindex: 6.829

Met iemand die haast dagelijks bij MacDonalds gaat eten zou ik ook geen relatie willen. En dan ben ik niet eens veganist.

