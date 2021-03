Anderhalf miljoen dollar geboden op eerste tweet ooit

Voor het geld hoeft hij het niet te doen, maar Twitteroprichter Jack Dorsey heeft zijn allereerste tweet (en de eerste ooit) te koop gezet. En hoewel iedereen 'em kan zien, zijn er toch mensen die er veel geld voor over hebben.



Op het moment van schrijven is het hoogste bod 1,5 miljoen dollar, uitgebracht door een crypto-ondernemer genaamd Sina Estavi. Hij is in een strijd verwikkeld met de Chinese tech-ondernemer Justin Sun. Die verhoogde zijn bod in de afgelopen uren meerdere keren.



Waarom de twee bieders zo graag het eigendom op de tweet van Dorsey willen bemachtigen is onduidelijk. Vermoedelijk heeft het te maken met een aan cryptovaluta gerelateerd fenomeen dat razendsnel aan populariteit wint. Het gaat om NTF's, wat staat voor non-fungible token.



Vastgelegd in de blockchain

Dat is een uniek eigendomskenmerk dat is vastgelegd in de blockchain, net als bijvoorbeeld bitcoins of ethereum.



Een NTF verschilt alleen op een cruciaal onderdeel van cryptovaluata. Waar je een bitcoin kunt omwisselen voor een andere en de ene euromunt dezelfde waarde heeft als de andere, is dat anders bij een NTF. Die vertegenwoordigt namelijk een digitale kunstuiting, zoals een gifje, filmpje of een tweet.



Er is maar één eerste tweet van Jack Dorsey, anders gezegd.



Schilderij of poster van schilderij

Dat het eigendomsrecht hiervan nu verhandeld kan worden, vergelijkt techsite The Verge met het verschil tussen het hebben van een kunstwerk van Monet of een poster ervan. Het laatste kan iedereen, het eerste is slechts weggelegd voor één persoon.



En die persoon kan flink verdienen als hij besluit de Monet te verkopen. Dat dit ook kan met digitale kunst, zorgt voor spectaculaire deals. De NTF's voor digitale kunstwerken worden voor miljoenen dollars verkocht, beschrijft The Verge.



Iedereen kan het

Dat Dorsey nu zijn eerste tweet te koop heeft gezet via de site Valuables by Cent lijkt een reactie te zijn op het artikel van The Verge. De auteur van het stuk schertste namelijk dat iedereen zijn tweets nu kan proberen te verkopen als NTF.



Dat kan ook echt, via de site Valuables by Cent. De koper krijgt een digitaal certificaat van de tweet, dat is ondertekend (digitaal wederom) door de auteur.



Met de koop creëert de koper een band tussen hem en de afzender van de tweet, claimen de initiatiefnemers van Valuables by Cent. Dit omdat de NTF een soort van handtekening van de tweet is. En dat kan vervolgens weer geld opleveren, net als gesigneerde honkbalplaatjes.

