Dronken man rijdt met opengeklapte motorkap door na ongeluk

De politie heeft een Tilburger opgepakt op de A16 bij Prinsenbeek die heel gevaarlijk reed. Zijn auto was zwaar beschadigd, de motorkap stond omhoog voor zijn voorruit en hij keek naar buiten met zijn hoofd uit het raam.Het bleek dat de 44-jarige man was weggereden van de plek waar hij een ongeluk had gehad. Ook had hij gedronken en vermoedelijk drugs gebruikt, meldt de politie. Maar dat was nog niet alles: zijn rijbewijs was niet meer geldig en ook al eens eerder geschorst.De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. Daar weigerde hij volgens de politie mee te werken aan een bloedproef. Dat politie was gewaarschuwd door een andere automobilist, die de man had zien rijden.Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben na een zoektocht op de A59 een beschadigd ANWB-bord aangetroffen. Daar lagen stukken plastic die overeenkomen met de auto van de verdachte. De auto is total loss.