Slachtoffer van motorongeluk komt net voordat hij zou worden opengesneden weer tot leven

Een Indiase man die zou zijn omgekomen bij een motorongeluk, bleek nog in leven te zijn vlak voordat artsen een autopsie op hem zouden uitvoeren.



De 27-jarige man werd na de crash in kritieke toestand naar een privéziekenhuis gebracht. Volgens de artsen was hij dood en ze haalden hem van de beademingsapparatuur.



Zijn familie verplaatste hem naar een nabijgelegen overheidsziekenhuis waar hij maandag een autopsie zou ondergaan.



Even voordat de dokters het lijk van de man gingen opensnijden, zag een patholoog het lichaam bewegen, vertelde de familie van de 27-jarige.



Nu is hij voor verdere behandeling opgenomen in een privéziekenhuis en maakt het naar omstandigheden goed, meldt Daily Star.

Reacties

timing is everything.. timing is everything..

