Zwevend schip gefotografeerd

Beelden van wat een zwevend schip lijkt te zijn, zijn gemaakt als resultaat van een zeldzame optische illusie voor de kust van Engeland. David Morris nam een foto van het schip bij Falmouth, Cornwall. BBC-meteoroloog David Braine zei dat de "superieure luchtspiegeling" plaatsvond vanwege "speciale atmosferische omstandigheden die het licht afbuigen". Hij zei dat de illusie veel voorkomt in het noordpoolgebied, maar in de winter zeer zelden kan voorkomen in het VK. Morris zei dat hij stomverbaasd was nadat hij de foto had gemaakt terwijl hij vanuit het gehucht Gillan naar de zee keek. Braine legt uit: "Superieure luchtspiegelingen komen voor vanwege de weersomstandigheden die bekend staan als een temperatuurinversie, waarbij koude lucht dicht bij de zee ligt met warmere lucht erboven. Omdat koude lucht dichter is dan warme lucht, buigt het licht naar de ogen van iemand die op de grond of aan de kust staat, waardoor een verafgelegen object er anders uitziet”.