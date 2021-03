Russische bodybuilder met armen als bloemkolen geopereerd: Ik dacht niet na

Een Russische bodybuilder heeft zich aardig in de nesten gewerkt door zijn armen met een chemisch goedje te injecteren. Zijn biceps zijn daardoor zo groot als volgroeide bloemkolen, maar erg gezond is het - verrassing - allemaal niet. De situatie is zelfs zo penibel dat onzeker is of Kirill Tereshin zijn armen kan behouden.Met ruim 330.000 volgers is de 24-jarige Tereshin een ware beroemdheid op Instagram. De foto's van zijn bijzondere lichaamsvormen trekken bekijks van over de hele wereld. Een freak, noemt hij zichzelf in zijn persoonsomschrijving.Tereshin (bijgenaamd 'Russische Bazooka') is een voormalige beroepsmilitair die op jonge leeftijd drie liter chemicaliƫn in iedere arm spoot. Daardoor lijkt hij enorm sterk, maar dat is hij niet. De zwellingen in zijn armen zorgen namelijk voor hoge koorts, scherpe pijnscheuten en krachtverlies.Gisteren hebben artsen Tereshin voor de zoveelste keer onder handen genomen. De rommel in zijn armen moet operatief worden verwijderd zonder dat daarbij het overgebleven gezonde spierweefsel wordt aangetast.In 2019 ging Tereshin voor het eerst onder het mes voor de stommiteiten die hij beging als 20-jarige jongen. "Ik dacht niet na over de consequenties van mijn daden", vertelde hij in een interview met het Russische East2West News. "Nu wil ik niets liever dan ontsnappen uit deze nachtmerrie. Ik begin er behoorlijk wanhopig van te raken."Als hij niet geopereerd zou worden, zou hij erdoor komen te overlijden, zegt Tereshin. "Ik maak me grote zorgen en ben bang voor wat komen gaat. Ik weet dat ik hier hier eerder over na had moeten denken. Alleen ik ben hier schuldig aan."Later dit jaar moet Tereshin opnieuw onder het mes. Wanneer precies is nog niet bekend.