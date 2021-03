Nieuwe taakstraf voor jongeren: meedoen aan theatervoorstelling

Theatergezelschap BonteHond uit Almere is een taakstraflocatie geworden. Over een paar maanden zullen de eerste jongeren daar aan de slag gaan. Hun taakstraf bestaat dan onder meer uit het samen maken van een voorstelling, die STRAF gaat heten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar toestemming voor gegeven.



Het project is bedoeld om jongeren met een taakstraf een gezicht te geven en het verhaal achter de straf te vertellen. Artistiek leider Judith Faas van BonteHond kwam op het idee toen ze een groep jongeren hun taakstraf zag uitvoeren. Ze vroeg zich af wat het met de jongeren deed, wat er door hun hoofd ging en hoe zij hier waren gekomen.



Faas benaderde eerst de reclassering met haar plan. Er zijn daarna inspecties geweest en uiteindelijk heeft het ministerie toestemming gegeven voor het verzoek. Medewerkers van de BonteHond die de jongeren gaan begeleiden zijn door de reclassering gescreend. De reclassering blijft zelf ook nauw betrokken.



Overigens is het niet zo dat de jongeren alleen maar leuke dingen gaan doen. Ze moeten ook klussen doen die bij een 'normale' taakstraf horen, zoals schoonmaken. Maar daarnaast worden ze dus bij de voorstelling betrokken, zodat het niet een verhaal wordt dat over hun verteld wordt, maar door hen. Hoe de voorstelling eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Er is nog geen script of decor bijvoorbeeld. De jongeren kunnen op verschillende manieren bijdragen. Ze kunnen een rol spelen, maar ook decors bouwen of teksten schrijven.

