Recordaantal meldingen exotische dieren, deels door influencers

Stichting AAP uit Almere kreeg het afgelopen jaar een recordaantal meldingen over exotische huisdieren. Volgens directeur David van Gennep gaat het om dieren die ontsnapt zijn, die aangemeld worden bij de opvang of om baasjes die opbellen dat het houden van het dier niet goed gaat. In totaal kwamen 82 meldingen binnen. Vijf jaar geleden waren dat er nog 27.



Volgens Van Gennep komt de stijging deels door influencers. "Mensen kopiëren het gedrag van influencers, die de exotische dieren etaleren. Maar op de filmpjes online zie je alleen de leuke, aandoenlijke kant van de beesten."



Wilde katten zoals luipaardkatten en servals zijn populair. Ook komen er regelmatig kleinklauwotters en suikereekhoorns bij de opvang terecht.



Het zorgen voor zulke beesten heeft niet alleen voordelen. Mensen houden volgens Van Gennep geen rekening met de gevaarlijke kant en met de verzorging. "Je moet je huis veranderen in een soort vesting, anders ontsnappen ze. Ook gaan ze niet goed samen met andere huisdieren, en kunnen servals bijvoorbeeld katten of konijnen aanvallen."

Reacties

08-03-2021 12:13:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 42.801

OTindex: 77.324



.. alleen kruidenthee is geen thee tja, het is de naam hè: influencers influence..... alleen kruidenthee is geen thee

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: