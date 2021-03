Pas bevallen vrouw wil per se naar kapper

Sommige mensen willen wel érg graag van hun coronakapsel af. Zo zit Anna Yedema al een paar uur na haar bevalling in de kappersstoel in Groningen, op de eerste dag dat er weer geknipt mag worden.

'Het is gewoon heerlijk als je haar goed zit en je daarna kan genieten en een goede kraamweek tegemoet gaat', zegt ze, terwijl haar haar wordt geverfd. Even na 3 uur vannacht is haar zoon kerngezond ter wereld gekomen.



Yedema had de afspraak voor de knipbeurt al in januari gemaakt vertelt ze tegen de NOS. 'Vanochtend dacht ik: Ik moet gewoon gaan. Ik voel me goed en hierna voel ik me nóg beter.'



Buiten staat de kersverse vader zijn vrouw op te wachten. 'Ik dacht: Je bent gek! Dat heb ik wel duizend keer gezegd', lacht hij. 'Maar als je drie, vier maanden niet naar de kapper kan.... Als het kan, dan zou ik het zeker doen. Anders was het weer een maand wachten geweest.'

04-03-2021 17:07:46 Mamsie

Ik wil ook naar de kapper! Maar de wachtlijst zal wel lang zijn. Toch morgen even bellen ook al heb ik nu even geen kind gekregen!

04-03-2021 17:25:56 BatFish

@Mamsie : Ik wil ook best naar de kapper, maar ik wacht nog even tot duidelijk is of we weer een lading extra besmettingen hebben, of ik mijn vaccinatie heb gehad. Hopelijk sta ik als astmapatiënt een beetje vooraan in de rij. Op die Teams of Zoom meetings is het schermpje zo klein dat een beetje coronakapsel niet zo opvalt.

04-03-2021 17:30:11 Mamsie

@BatFish : Als ik nog lang moet wachten ga ik maar vlechtjes maken. 💇‍♀️

