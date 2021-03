Voedsel met menselijke bacteriën

Probiotica zijn gezond en de term doet het uitstekend in de reclame. Maar sommigen gaan net dat stapje verder in hun liefde voor de menselijke darmflora. Zo bestaat er zelfs yoghurt en worst met menselijke bacteriën.



We associëren bacteriën meestal met ziektes en infecties, maar eigenlijk hebben ze ook een heleboel ‘goede jongens’ in hun rangen. En velen daarvan leven in ons lichaam in de vorm van het menselijk microbioom. Vooral ons darmkanaal zit vol met triljoenen bacteriën die essentieel zijn voor onze vertering. Daarbovenop bieden ze ook nog enorm veel voordelen voor de gezondheid.



We dragen onze kleine vrienden al van zeer jonge leeftijd in ons mee. Sommige studies suggereren dat we het microbioom al ontwikkelen in de baarmoeder, waarbij we onze bacteriën via de placenta krijgen. Anderzijds helpen we hun ontwikkeling ook met wat wij eten, bijvoorbeeld door voldoende vezels te eten. We kunnen hun rangen ook versterken door goede bacteriën op te nemen uit probiotica.



Daarom worden er nieuwe en inventieve manieren ontwikkeld om meer probiotica in ons eten te krijgen, vermits deze micro-organismen voor de meeste mensen een schat aan gezondheidsvoordelen bieden. Yoghurt is een van de belangrijkste bronnen van deze nuttige probiotica. Maar wist je dat je ook yoghurt met menselijke bacteriën kunt kopen? Er bestaat een kokosyoghurt met 25 miljard goede bacteriën per portie, grotendeels afkomstig uit menselijke bacteriën.



Eerst terug naar de ‘normale’ bacteriën in onze voeding. Waarom eten we producten als yoghurt? Ten eerste voor de smaak, maar yoghurt zit ook vol met probiotica. Zoals eerder uitgelegd, zijn dat levende bacteriën en schimmels die goed zijn voor onze gezondheid, vooral voor onze spijsvertering. Probiotica vind je in allerlei voeding, zoals kefir, zuurkool en zelfs pure chocolade.



Voedingslabels, vooral die op yoghurt, scheppen graag op met de duizenden en zelfs miljoenen en miljarden levende bacteriën die het product bevat. Je kunt je daardoor afvragen of de aangeprezen gezondheidsvoordelen wel echt zijn en niet louter een marketingtrucje. En dat niet alleen, dergelijke cijfers kunnen ook heel vies klinken in de oren van iemand die bacteriën altijd heeft geassocieerd met iets onhygiënisch en ongezond.



De wetenschap is in ieder geval een verdediger van probiotica. Zoals eerder vermeld, leven er in ons lichaam zo’n 39 triljoen verschillende bacteriën, met enkele triljoenen alleen al in onze darmen. Met dat in gedachten zou het aantal dat we met één portie yoghurt binnenkrijgen slechts een druppel zijn in de bacteriënoceaan dat ons menselijk lichaam is. Maar de vraag is: zou jij zo ver gaan in de gezondheidsgekte om goede bacteriën van andere mensen te eten?



Laten we even terugdenken aan vroeger: wie herinnert er zich nog de tijd dat sommigen nooit konden genieten van yoghurt of cheesecake, gewoon omdat ze lactose-intolerant waren? Wie had er geen vriend of vriendin die die lekkernijen eigenlijk niet mocht eten, maar het lekker toch deed om dan achteraf snel wat Lactase-pillen te slikken?



Vandaag zijn er steeds meer nieuwe alternatieven. Die worden met open armen ontvangen door wie last heeft van lactose-intolerantie, maar ook door het groeiende aantal vegans. De vraag is of ook de innovatieve producten met menselijke bacteriën ook zo hartelijk verwelkomd worden.



Hoe tegenstrijdig het ook mag klinken: producten met menselijke probiotica zijn wel degelijk veganistisch (hoewel vegans en ook niet-vegans misschien aanvankelijk niet zo happig zullen zijn bij het idee van menselijke bacteriën op hun bord).



Is het ethisch verantwoord om andermans bacteriën op te eten?

We kunnen argumenteren dat je sowieso al speeksel uitwisselt met andere mensen wanneer je zoent, dus zijn enkele van hun darmbacteriën dan zo anders? Bovendien zijn er nog etenswaren waarvoor er al eeuwenlang menselijke bacteriën gebruikt worden. Sake bijvoorbeeld wordt al sinds de zevende eeuw gefermenteerd met menselijk speeksel!



We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met het verzinnen van nieuwe en inventieve manieren om voeding met probiotica te vervaardigen. En het werken met probiotica uit het menselijk lichaam, is ook nog gloednieuw. Een voorbeeld: een team van Spaanse onderzoekers maakte worstjes met verschillende bacteriën afkomstig uit volle babyluiers. Voor alle duidelijkheid: de worst zelf bevat geen baby-uitwerpselen. De wetenschappers isoleerden enkel de specifieke benodigde bacteriënstammen, wat neerkomt op een heel klein staal. Die mochten zichzelf vervolgens vermenigvuldigen in petrischalen tot er genoeg waren om in worstjes te draaien. Deze zijn niet enkel onschadelijk, maar kunnen zelfs heilzaam zijn! De vreemde afkomst van deze worstjes vergeten, is echter niet zo eenvoudig…



Het menselijk microbioom bevat tal van gezonde bacteriën die aan onze kant staan. De moderne technologie begint nog maar net te profiteren van deze schat aan voedingsstoffen: hergebruiken wat er binnen in ons leeft om voedingsproducten aan te vullen of zelfs helemaal na te maken. Het klinkt allemaal misschien nogal vreemd, maar is dat niet zo voor alle “out of the box” innovaties?

Reacties

08-03-2021 08:11:52 allone









Nee, het klinkt niet vreemd, behalve dat dit artikel een beetje vreemd geschreven is.



Zonder bacteriën kunnen we niet leven.



Ik heb me er nog niet echt in verdiept maar vraag me al een tijdje af hoe die probiotica het maagzuur 'overleven' om uiteindelijk in de darmen te komen?



08-03-2021 09:24:26 BatFish









Lactobacillus) zijn extreem zuur-tolerant. @allone : Veel van deze bacteriën (bijvoorbeeld uit de groep) zijn extreem zuur-tolerant.

08-03-2021 09:42:58 KhunAxe









@BatFish :



Heb je eenmaal de yoghurt gemaakt m.b.v. de bacteriecultuur dan kun je een klein gedeelte daarvan opzij zetten en gebruiken als starter voor de volgende batch yoghurt, de Lactobacillus overleeft prima in yoghurt.



Ik heb hiertoe besloten omdat het bijna onmogelijk is om in deze achterhoek van Thailand ongezoete yoghurt te vinden



. Laatste edit 08-03-2021 09:52 @allone : Toevallig een paar dagen geleden een paar pakjes met Lactobacillus-cultuur ontvangen, die ga ik gebruiken om voortaan zelf mijn yoghurt te maken. Het wachten is op de yoghurtmaker, (komt later deze week), een apparaatje dat de melk op 42 graden houdt. Een pakje Lactobacillus cultuur erbij om het fermentatieproces te bevorderen en na een uurtje of 10 heb ik heerlijke zelfgemaakte yoghurt.. Met LactobacillusHeb je eenmaal de yoghurt gemaakt m.b.v. de bacteriecultuur dan kun je een klein gedeelte daarvan opzij zetten en gebruiken als starter voor de volgende batch yoghurt, de Lactobacillus overleeft prima in yoghurt.Ik heb hiertoe besloten omdat het bijna onmogelijk is om in deze achterhoek van Thailand ongezoete yoghurt te vinden

08-03-2021 09:45:08 allone









@BatFish : ah, dank je !!!



@KhunAxe : .. en in Thailand is het waarschijnlijk warm genoeg om de yoghurt op kamertemperatuur te maken (behalve als je airco in de kamer hebt natuurlijk)

Neem als het ff kan verse melk, of iig melk waar niet mee geknoeid is (dwz niet gehomogeniseerd enz enz)



Laatste edit 08-03-2021 09:46 ah, dank je !!!.. en in Thailand is het waarschijnlijk warm genoeg om de yoghurt op kamertemperatuur te maken (behalve als je airco in de kamer hebt natuurlijk)Neem als het ff kan verse melk, of iig melk waar niet mee geknoeid is (dwz niet gehomogeniseerd enz enz)

08-03-2021 09:51:55 KhunAxe













Verse melk zoals de flessen in Nederland hebben ze hier niet maar ik heb een fatsoenlijke melk gevonden, @allone : De yoghurtmaker houdt de melk urenlang op precies 42 graden! Dat is de perfecte temperatuur voor de fermentatie. Ondanks dat het hier best wel warm kan zijn wordt het gelukkig maar zelden 42 gradenVerse melk zoals de flessen in Nederland hebben ze hier niet maar ik heb een fatsoenlijke melk gevonden, Dutch Mill.. .. Dat is een (enkel) gepasteuriseerde melk, geen probleem omdat ikzelf de bacteriën toevoeg

08-03-2021 09:55:18 allone











Verse melk uit flessen in Nederland? Was het maar waar, er wordt hier behoorlijk met melk geknoeid. Zo was het toen ik nog kind was, maar die situatie is helaas al lang geleden. @KhunAxe : ah mooi..Verse melk uit flessen in Nederland? Was het maar waar, er wordt hier behoorlijk met melk geknoeid. Zo was het toen ik nog kind was, maar die situatie is helaas al lang geleden.

08-03-2021 10:03:45 KhunAxe













De melk uit de glazen flessen, en de chocolade- en vanillepudding in de glazen flessen met de aluminium caps.. Mijn hemel, het water loopt me zelfs nu nog in de mond als ik daaraan denk.



Wij woonden slechts een paar honderd meter van de Campina zuivelfabriek, verser kon je het niet vinden. Nou ja, bij de boer, maar in de stad? Nergens!



Ik drink af en toe een klein pakje, (200 ml), @allone : Ik kan mij de melkboer nog herinneren, die kwam toen nog met paard en karDe melk uit de glazen flessen, en de chocolade- en vanillepudding in de glazen flessen met de aluminium caps.. Mijn hemel, het water loopt me zelfs nu nog in de mond als ik daaraan denk.Wij woonden slechts een paar honderd meter van de Campina zuivelfabriek, verser kon je het niet vinden. Nou ja, bij de boer, maar in de stad? Nergens!Ik drink af en toe een klein pakje, (200 ml), ThaiDenmark melk, maar vaker drink ik sojamelk. Ik heb slechts één winkel in de omgeving gevonden die ongezoete sojamelk verkoopt.

