Tool die doden weer tot leven wekt beroert de gemoederen: van “creepy” tot “tranen met tuiten”

Een nieuwe tool die oude foto’s met behulp van animaties weer tot leven moet brengen krijgt gemengde beoordelingen op Twitter. ‘Deep Nostalgia’ moet de heimwee van gebruikers opvullen met warmte, maar in plaats daarvan jagen de resultaten sommigen eerder de stuipen op het lijf.De tool werd ontwikkeld door MyHeritage, een wereldwijde genealogische website. ‘Deep Nostalgia‘ zal “je voorouders weer tot leven brengen” en laat je toe “je familiegeschiedenis als nooit tevoren te beleven”, zo luidt de beschrijving. De belevenis is inderdaad ongezien, maar volgens sommigen niet in de goede zin.Dankzij de tool kan je een zelf gekozen foto laten ‘bewegen’ met behulp van deep fake-technologie. Het enige wat je moet doen is een foto uploaden, en ‘Deep Nostalgia’ doet de rest. “Met mij bekende mensen toch wel vreemd en een beetje creepy”, schrijft iemand. “Dit vind ik HEEL creepy”, klinkt het elders resoluut. “Dit is zo wat het enige digitale effect dat ik NIET cool vind”.Anderen kunnen dan weer niet beslissen wat ze ervan vinden. “Deze tool heeft me bijna tot tranen ontroerd… al is het ook een beetje creepy”, zegt iemand die haar overleden opa digitaal tot leven wekte. Maar een aanzienlijk deel van de Twitter-gemeenschap is ook gewoon fan.“Prachtig” en “verbazingwekkend” noemen enkelen de artificiële intelligentie-software van ‘Deep Nostalgia’. “Tranen met tuiten”, schrijft een man, “ineens keek mijn vader me weer aan vanaf zijn kant van de tafel…”.