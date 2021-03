Zwarte politieagent ontslagen na zeggen van het woord neger

Een zwarte Amerikaanse politieagent uit de staat Florida is ontslagen nadat hij herhaaldelijk werd betrapt op het gebruiken van de term neger.



De bodycam van de agent nam een telefoongesprek tussen hem en zijn vrouw op. Tijdens dat gesprek zou hij de term naar zijn vrouw hebben geuit, meldt NYpost.



De agent, die een middelbare school als standplaats had, zou de uitspraak ook hebben gedaan toen hij buiten werktijd naar huis reed.



Tijdens zijn aanhouding zei Delvin White dat hij niet de intentie had om kwetsend over te komen en dat het een vaak gebruikte term is binnen de African American gemeenschap.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: