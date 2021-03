Sony vraagt patent aan op gebruik banaan als PlayStation-controller

Sony heeft een patent aangevraagd op het gebruik van willekeurige voorwerpen als PlayStation-controllers - zoals een banaan.



Het patent draait om "een systeem met een voorwerpdetector en een voorwerphoudingdetector", waarbij het voorwerp geen speciale stickers, bedrading of andere uitsteeksels bevat om de locatie door te geven. Sony geeft het voorbeeld van een banaan.



Het systeem zou de vorm van die banaan visueel moeten kunnen herkennen via kunstmatige intelligentie, en vervolgens op basis van de houding van de banaan signalen doorgeven aan een game.



Hypothetisch zou je dus een game kunnen besturen door een banaan op en neer te bewegen. Sony geeft in het patent zelfs behulpzaam aan hoe de ene kant van de banaan een X-knop en de andere kant een driehoek-knop zou kunnen nadoen.



Nog geen fruitmand

Het is 'wenselijk' als gebruikers een goedkoop, niet-elektronisch voorwerp zouden kunnen gebruiken als controller, besluit Sony. Dat hoeft dus niet per se een banaan te zijn.



Bedrijven dienen regelmatig patenten in op idee├źn die ze niet daadwerkelijk op de markt zullen brengen. Of Sony daadwerkelijk met een manier komt om je fruitmand als spelbesturing te gebruiken, is dus nog lang niet zeker.

Reacties

07-03-2021 14:28:02 botte bijl

dat is toch bij de wilde gamebananen af

